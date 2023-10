Wpadająca w ucho rytmiczna melodia, designerskie maszyny Deutz-Fahr oraz ładna blondynka i jej długie nogi. To musiało chwycić.

Na niemieckojęzycznym kanale You Tube Einfach Bauer (w tłumaczeniu: po prostu rolnik), ukazał się teledysk zatytułowany "Ich Fahr Deutz Fahr", czyli: jadę Deutz-Fahr-em. Trochę takie "disco-polo" o ciągniku.

Hit do jazdy na traktorze?

Jak pisze niemiecki Agrarheute, nowa piosenka zachwyca fanów techniki rolniczej w Internecie. Opublikowany 2 tyg. temu teledysk obejrzało już prawie 136 tys. osób.

Został on nakręcony w Deutz-Fahr Arena w Lauingen w Niemczech. To tam mieści się historyczna, stara fabryka ciągników Deutz-Fahr jak i jej nowo dobudowana część oraz wspomniana arena, która służy m.in. do pokazów nowości produktowych. Jest tam też muzeum, kino czy fanshop.

Widać, że w nagraniu wykorzystano także wiele fragmentów filmów promocyjnych D-Fa. Pikanterii dodaje przechadzająca się pomiędzy ciągnikami, a nawet w pewnej chwili jadąca traktorem blond... nazwijmy ją "farmerką".

Twórca hitu pisze: „Ich Fahr Deutz Fahr to nowa piosenka Einfach Bauer i najlepszy hit do jazdy na traktorze i w pracy”. Z pewnością - przynajmniej dla tych którzy jeżdżą Deutzami. Choć z drugiej strony, kto zabroni ponucić o DF-ie w kabinie Johna Deree'a, New Hollanda, Claasa czy Zetora.

Proste rytmy i proste słowa

W komentarzach pod teledyskiem można przeczytać wiele słów zachwytu: „Tak długo czekałem na tę piosenkę”, „Świetna piosenka”, „Super niesamowita piosenka. Oprócz Case IH używamy także dwóch modeli 9340. Deutz-Fahr jest z nami przede wszystkim podczas zbiorów kukurydzy”.

Cóż, o gustach podobno się nie dyskutuje, a ten teledysk z pewnością należy do tych, gdzie będzie tyle opinii co oglądających go. Naszym zdaniem - jak na rolnika-amatora - jest OK. Po 2-3-krotnym odsłuchaniu piosenki proste rytmy i słowa: "Ich fahr Detz-Fahr" odtwarzają się same w głowie.

"Einfach Bauer życzy dużo dobrej zabawy i najlepszej rozrywki :)"

A jak wam się podoba teledysk?