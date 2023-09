Zobacz galerię

Na naszych łamach pisaliśmy już o chińskich ładowarkach Kingway. Zwiedzając ostatnio XXXII Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie, mieliśmy okazję ponownie porozmawiać z Panem Zbigniewem Skrzypczykiem z Kingway Motor Poland. Tym razem naszą uwagę przykuł wystawiany na ich stoisku ciągnik Startrac.

Firma Kingway Motor Poland na rynku jest od ponad 20 lat i aktualnie sprzedaje różnego rodzaju chińskie koparko-ładowarki, koparki i ładowarki oraz inne pojazdy przeznaczone dla budownictwa i rolnictwa pod marką własną Kingway.

W ofercie Kingway Motor Poland jest także traktorek Startrac 263 4WD

Ciągniczek Kingway Startrac 263 4WD z japońskim silnikiem Mitsubishi, to ciekawa i niedroga propozycja. Jednak Zbigniew Skrzypczyk, szef Kingway Motor Poland przyznaje, że na chwilę obecną nie są one traktowane priorytetowo.

Fot. Art Tłustochowicz

– Traktory są dla nas bardziej jako rozrywka, poszerzenie asortymentu niż biznes. Od początku roku, czyli od wprowadzenia na rynek, sprzedaliśmy ich jednak ponad czterdzieści, a ten na częstochowskiej wystawie jest ostatni. Mamy już jednak na niego kupca – lekarza. Bo u nas zdarza się, że lekarz kupi sobie ciągnik na ranczo albo dentysta kupi sobie koparkę – mówił w Częstochowie nas rozmówca.

Kingway Startrac 263 4WD, czyli 25 KM japońskiej mocy Mitsubishi, głównie do sadu i usług komunalnych

Wystawiony w Częstochowie Kingway Startrac 263 4WD cieszył się sporym zainteresowaniem zwiedzających, a w szczególności dzieci. Nic dziwnego, ze względu na swoje niewielkie wymiary wyglądał bowiem trochę jak kosiarka ogrodowa.

– Ciągnik produkowany jest w Chinach z 3-cylindrowym silnikiem Mitsubishi o mocy 25 KM, napęd na cztery koła, dorabiamy do niego także kabiny w firmie Naglak. Jego główne przeznaczenie to sadownictwo i komunalka. Czynimy jeszcze starania, żeby zaoferować więcej osprzętu do tych traktorów. Sprawdzą się one tam gdzie jest ciasno i mocy im nie zabraknie – informował dalej Zbigniew Skrzypczyk.

Fot. Art Tłustochowicz

Gwoli informacji dopiszmy, że silnik traktorka Kingway Startrac 263 4WD, oprócz wspomnianych 25 KM (Stage V), posiada moment obrotowy na poziomie 76,3 Nm przy 2000 obr./min. Mechaniczna skrzynia biegów zapewnia 9 biegów do przodu i 3 do tyłu (prędkość maksymalna 20,25 km/h), WOM to dwie prędkości 540/1000 obr/.min, udźwig tylnego TUZ wynosi 600 kg, a z tyłu mamy jeszcze dwa wyjścia hydrauliczne.

Wymiary chińskiego ciągnika to: długość 2676, szerokość 1479, wysokość do kierownicy 1306 oraz rozstaw osi 1490 mm, a jego waga wynosi 992 kg.

Traktorek Startrac 263 4WD został niedawno kupiony jako prezent

Do nietuzinkowej sytuacji doszło ostatniego dnia sierpnia tego roku w okolicach Częstochowy.

Fot. Kingway

– Mieliśmy ostatnio taki przypadek, że żona kupiła traktorek Startrac mężowi na prezent. Niedaleko od Częstochowy, a dokładnie koło Mykanowa, mają oni takie ekologiczne ranczo. Mąż był akurat w polu, a tu nagle na to pole przyjechała laweta z dużą kokardą, mąż był w szoku. Był to przedostatni egzemplarz z naszego magazynu – w ramach ciekawostki opowiadał Zbigniew Skrzypczyk.

Fot. Kingway

W kwietniu ponadto firma Skrzypczyka sprzedała ciągniczek Kingway Startac w kolorze różowym pewnej klientce, która dopiero u nich znalazła maszynę w wymarzonych barwach.

Ile kosztuje Kingway Startrac 263 4WD?

Traktorek Kingway Startrac 263 4WD kosztuje 47724 zł brutto – 38800 zł netto. Chociaż wypada napisać kosztował, bo jak wynika z powyższego tekstu wszystkie egzemplarze zostały sprzedane.

Jednak nie ma powodu do zmartwień, gdyż jak zapewniał Zbigniew Skrzypczyk kolejna transza chińskich maszyn już niedługo pojawi się w sprzedaży, ale będą one dostępne już tylko w kolorze niebieskim, czerwonym oraz czarnym.