Trelleborg z nagrodą dla czołowego dostawcy od AGCO

Na niedawnym wydarzeniu AGCO China Virtual Supplier firma nagrodziła Trelleborg Wheel Systems w Xingtai wyróżnieniem „Above and Beyond Champion”.

Początki współpracy obu marek sięgają 2018 r., stąd na uwagę zasługuje fakt iż AGCO oraz Trelleborg już w stosunkowo niedługim czasie potrafiły zbudować sprawnie działający system dostaw.

„Above and Beyond Champion”

Nagroda została przyznana w uznaniu zaangażowania Trelleborga w zapewnianie globalnych dostaw żywności i obsługi klientów, a także za jej zaangażowanie jako czołowego dostawcy dla AGCO.

Jest to tym bardziej istotne wyróżnienie, gdyż zostało przyznane w chyba najtrudniejszym momencie dla dostawców. Wciąż trwająca epidemia koronawirusa pokazała, iż w dobie kryzysu wiele łańcuchów dostaw zostało przerwanych, a tym samym ciągłość produkcyjna wielu zakładów produkcyjnych została wstrzymana.

- Jesteśmy bardzo zaszczyceni otrzymaniem tej nagrody w czasie, gdy współpraca ma największe znaczenie. Dzięki silnemu partnerstwu z AGCO i szybkiej reakcji organizacyjnej na pandemię koronawirusa byliśmy w stanie utrzymać stabilne dostawy pomimo wyzwań – zaznacza KJ Tan, prezes Trelleborg Wheel Systems na region Azji i Pacyfiku.

Innowacyjny dostawca

Trelleborg Wheel Systems cieszy się statusem partnera AGCO od 2018 r. Podczas wręczania nagrody AGCO pochwaliła Trelleborg za innowacyjny obszar działalności w zakresie opon i pogratulowała firmie osiągnięć jako czołowego dostawcy.

- Nagroda Above and Beyond Champion jest wyznacznikiem doskonałości, ilustrującym, jak Trelleborg Wheel Systems współpracuje ze swoimi partnerami na rzecz lepszej przyszłości - dodaje KJ Tan.

Trelleborg jest jednym z wiodących światowych dostawców opon i kompletnych kół m.in. do maszyn rolniczych. Zakłady produkcyjne firmy znajdują się we Włoszech, na Łotwie, w Brazylii, Czechach, Serbii, Słowenii, Chinach, Sri Lance i USA.

