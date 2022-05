Zobacz galerię

Merytoryczne wykłady, prezentacje, konkursy i sportowe zmagania grup studenckich. Dzisiaj, czyli 26 maja 2022 r., odbyła się 28 TRiLiada - święto studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Organizatorem tej niesztampowej imprezy jest Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej (SKNIR) działające na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w UP w Poznaniu pod opieką dr inż. Dawida Wojcieszaka, który od tego roku zastąpił w tej funkcji dr. inż. Mirosława Czechlowskiego.

Trzeba przyznać, że impreza, która miała miejsce na kampusie poznańskiej uczelni, została zorganizowana z dużym rozmachem. Już od 9.00 rano rozpoczął się cykl merytorycznych prezentacji, w których wzięło udział ok. 17 branżowych firm, w tym również 4 tytuły mediów rolniczych. Nie mogło w tym ciekawym wydarzeniu zabraknąć również Farmera.

Wykłady na TRiLiadzie 2022

Jak na inżynieryjne kierunki rolnicze przystało, prezentacje dotyczyły przede wszystkim szeroko rozumianej techniki, w tym najnowszych rozwiązań dotyczących rolnictwa precyzyjnego i Rolnictwa 4.0. Od wystąpienia "Innowacje szansą na spełnienie oczekiwań rolnictwa" rozpoczął Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmą Kuhn Maszyny Rolnicze.

Kolejne wystąpienie należało do przedstawiciela firmy A-Lima Bis - Macieja Skoczylasa, którego wystąpienie nosiło tytuł: "Maszyny rolnicze w gospodarstwie hodowlanym w kontekście wielkości i kosztów produkcji na przykładzie wozu paszowego i rozrzutnika obornika". Z kolei "Zwiększenie produktywności upraw oraz redukcja kosztów na przykładzie rozwiązania 365FarmNet Crop View" - to prezentacja Bartłomieja Grabowskiego i Krzysztofa Gomolli z 365FarmNet i CLAAS Polska Sp. z o.o.

Branżowe prezentacje mieli ponadto: Piotr Mazur, właściciel firmy Agrotechnology "Analizator roślin AUGMENTA 3-ciej generacji. Nowe możliwości. Nowe algorytmy", Krzysztof Krzyżaniak z Fendt Polska AGCO "

IDEALharvest – system optymalizacji zbioru w kombajnie Fendt Ideal", czy "Rozwiązania John Deere w zakresie optymalizacji kosztów produkcji", o których powiedział Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

"Jak ograniczyć straty azotu? Sposoby aplikacji gnojowicy" - to prezentacja firmy Joskin, a poprowadził ją rzysztof Brzęczkowski. Ciekawe wystąpienie miał też Marek Wilanowski z Metos Polska, o tytule "Internet rzeczy ( IOT ) w służbie rolnictwa zrównoważonego". Kamil Maniak z Omnivent wygłąsił z kolei specjalistyczną prezentację "Najnowsze technologie w przechowalnictwie warzyw". Wojciech Mantaj, reprezentatnt marki Pöttinger skierował swoją prezentację w stronę rozwiązań cyfrowych. Tytuł prezentacji Wojciecha Mantaja to: "Cyfryzacja w rolnictwie: jej znaczenie we współczesnym świecie i korzyści dla rolników"

"Valtra – ciągniki nie tylko rolnicze" (bo również znakomicie przystosowane m.in. do prac leśnych) to wystąpienie, które wygłosił Sebastian Karasiewicz, menedżer ds. produktu Valtra Poland, AGCO.

"Zastosowanie map zmiennej aplikacji Xarvio Field Manager w celu optymalizacji kosztów produkcji i zachowaniu zrównoważonego rozwoju" - to z kolei prezentacja, którą pokazał publiczności Paweł Malinowski, przedstawiciel BASF Digital Farming GmbH.

Konkursy dla studentów. Emocjonujące pojedynki

Po cyklu merytorycznych prezentacji przyszedł czas na konkursy dla obecnych studentów. W szranki stanęło aż 9 drużyn!

Pierwszym etapem był sprawdzian wiedzy. Pytania zadawali prelegenci, a najczęściej dotyczyły one szczegółów z wygłoszonych prezentacji. Poziom pytań możemy śmiało uznać jako bardzo wysoki, toteż i odpowiedzi od studencki „teamów” były nie zawsze trafne. Pojedynek był bardzo emocjonujący.

Drugą częścią były zmagania sportowe, a tu rywalizacja wywoływała chyba jeszcze więcej wrażeń. Doping od koleżanek i kolegów był głośny i zagrzewający do walki.

Wystawa maszyn

Wydarzenie dopełniła wystawa maszyn zorganizowana przed budynkiem Wydziału. Można było tutaj zobaczyć takiej maszyny jak: ciągnik Fendt 314 Vario z demonstracyjnym wozem A-Lima Bis, traktor John Deere 6155R z opryskiwaczem R975i, Claas Axion 830 z siewnikiem Horsch Maestro 12 CX, Valtra T235 na oponach Nokian Tractor King, wóz asenizacyjny Joskin Modulo 2 z różnymi typami aplikatorów do gnojowicy. Każdy z pokazanych sprzętów został opatrzony krótkim komentarzem przedstawicieli danej marki.

Biznes łączy się z nauką

TRiLiadę 2022 z pewnością można zaliczyć do bardzo udanych – zarówno pod względem frekwencji studentów jak i obecności firm, których przedstawiciele wnieśli sporo ciekawych i merytorycznych informacji. Nie trudno było zauważyć zainteresowanie tematami, choćby prze zadawanie wielu pytań – zwłaszcza przy eksponowanych maszynach pod budynkiem Wydziału.

Nie jest tajemnicą, że liczna grupa studentów Wydziału, po ukończeniu studiów lub czasem nawet jeszcze w ich trakcie – trafia na staże i do pracy do zlokalizowanych w okolicy Poznania przedstawicielstwach renomowanych rolniczych marek. Wydarzenie jakiem jest TRiLiada, jest zatem częścią pomostu łączącego świat nauki i przedsiębiorstwa działające w branży rolnej.