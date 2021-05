TRiLiada zaprasza zainteresowanych nowoczesną technika rolniczą

Od wielu lat Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej działające w strukturach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest organizatorem imprezy o nazwie TRiLiada. Tematem przewodnim wykładów planowanych na 27 maja są usługi on-line wspomagające zarzadzanie gospodarstwem.

TRiLiada jest świętem studentów Ekoenergetyki, Informatyki i stosowanej i Inżynierii rolniczej oraz wpisuje się obchody studenckiej tradycji Juwenaliów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I choć w tym roku, ze względu na wiąż panującą pandemię, Juwenalia w Poznaniu się nie odbędą, to studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej zrzeszeni w Kole Naukowym postanowili zorganizować TRiLiadę, pomimo wszystkich przeciwności.

Tegoroczna edycja TRiliady odbędzie się 27 maja, jednak zamiast standardowej formy wykładów połączonych z pokazem maszyn rolniczych przyjmie ona formę webinarium. Całe webinarium będzie transmitowane poprzez streaming na koncie YouTube należącym do Wydziału (https://www.youtube.com/channel/UC7W4-Hpq246_mRut-LJ0Z6A).

Dzięki transmisji on-line to wydarzenie będzie mogło więc być dostępne dla znacznie szerszej publiczności.

TRiLiada 2018, fot. mat.prasowe

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w TRiLiadzie przede wszystkim studentów kierunków studiów: Technika rolnicza i leśna, Inżynieria rolnicza oraz Rolnictwo ze wszystkich szkół wyższych. To samo zaproszenie skierowane jest do nauczycieli i uczniów techników mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, oraz wszystkich osób zainteresowanych nowoczesną technika rolniczą.

Ze względu na charakter tegorocznego wydarzenia organizatorzy ustalili, że tematem przewodnim wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości będą usługi on-line wspomagające zarzadzanie gospodarstwem. Jak zwykle, integralną częścią imprezy będzie konkurs zespołów studenckich i uczniowskich o Cyfrowy Puchar TRiLiady. Zostanie on rozegrany w postaci internetowego quizu, w którym pojawią się pytania przygotowane przez zaproszonych gości.

Od 17 maja na Facebook’owym koncie KNIR – Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej udostępnione zostaną: szczegółowy program TRiLiady, regulamin konkursu o Cyfrowy Puchar TRiLiady oraz linki do formularzy pozwalających na rejestrację uczestników wydarzenia oraz zespołów biorących udział w konkursie.

TRiLiada 2018, mat.prasowe

Nazwa TRiLiada powstała z połączenia skrótu historycznej nazwy kierunku studiów Technika Rolnicza i Leśna oraz końcówki słowa olimpiada, co miało symbolizować współzawodnictwo zespołów studenckich. Pomimo zmiany nazwy studiów na Inżynierię rolniczą postanowiono zachować ugruntowaną i dobrze kojarzącą się nazwę imprezy, która od wielu lat cieszy się uznaniem wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawicieli firm z szeroko pojętej branży techniki rolniczej.

Redakcja Farmer i Farmer.pl jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.