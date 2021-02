Trochę lata w środku zimy - Massey Ferguson Ideal 7

Za oknami śnieg i mróz, a do kolejnych żniw jeszcze 5 miesięcy. "Jeszcze" albo "tylko"..., to zależy co musimy jeszcze do żniw przygotować. Jeśli np. planujecie zmianę kombajnu na nowy to nie zostało już dużo czasu.

Czas żniw to okres wyjątkowo dynamiczny, często wyczerpujący nerwowo i fizycznie, ale mimo wszystko to czas w życiu rolnika, do którego się na ogół tęskni. Choć jest jeszcze luty, a za oknami śnieg i mróz, prezentujemy film z ubiegłorocznych żniw, na którym prezentowany jest nowy model kombajnu Massey Ferguson Ideal 7.

To z pewnością interesująca propozycja dla gospodarstw, które zastanawiają się nad zmianą i kupnem nowoczesnej i bardzo wydajnej maszyny. Jeśli też macie takie plany nie zostało już dużo czasu na negocjacje z dilerami, zwłaszcza jeśli zależy wam na dość nietypowym wyposażeniu - pamiętajmy proces produkcji nie jest krótki.

Jeśli myślicie o zmianie kombajnu na używany to też nie ma na co czekać, już teraz warto rozglądać się za odpowiednią ofertą - im bliżej żniw tym do wyboru zostaną gorsze egzemplarze.

Nie zostało też dużo czasu na większe remonty kombajnów. Warto się nimi zająć zanim jeszcze na dobre nie ruszą prace polowe. Ponadto pamiętajmy, że im mniejsza presja czasowe tym na lepsze ceny u dilerów możemy liczyć.

Mamy, nadzieję że ten film będący wspomnieniem ubiegłych żniw przypomni emocje związane z tym wyjątkowym w życiu rolnika okresem.