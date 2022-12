Każdego dnia na nasze otoczenie ogromy wpływ ma wojna oraz kryzys energetyczny, który dotyka cały świat. Rozchwiane rynki stabilizują jedynie umowy z gwarancją stałej ceny, dotyczy to nie tylko sprzedaży płodów rolnych, ale także zakupów środków do produkcji i maszyn rolniczych.

Podwyżki, podwyżki, podwyżki – to chleb powszedni nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla każdego sektora gospodarski, również rolnictwa. Ostatnim źródłem podwyżek są rosnące w galopującym tempie ceny energii – dotyczy to paliw, gazu a najbardziej jest to zauważalne w przypadku energii elektrycznej. To bardzo duże wyzwanie także producentów maszyn rolniczych, dla których do niedawna największym problemem były ceny stali i zerwane łańcuchy dostaw komponentów do produkcji. Jeśli ceny energii elektrycznej będą nadal rosnąć, na co wszystko wskazuje, droższe będą także maszyny rolnicze. Do tego dochodzi wysoka inflacja, więc jeśli zmierzasz inwestować w nowe maszyny, nie można zwlekać zbyt długo tylko poważnie myśleć o realizacji planów.

Inwestycje w kryzysie

Ekonomiści podkreślają, że kryzys to dobry czas na inwestycje. Dotyczy to także rolnictwa. Dziś producenci żywności, zarówno gospodarstwa rodzinne jak i duże przedsiębiorstwa rolne, każdego dnia odczuwają skutki rozchwianych rynków. Na ich koszty produkcji wpływa bezpośrednio wiele czynników np. wojna, embarga i ograniczenia w umowach handlowych z krajami Wschodu, ceny ropy, ceny gazu, energii eklektycznej itd. Na ceny sprzedaży płodów rolnych największy wpływ mają światowe giełdy, raporty o stanach zapasów zbóż i prognozach zbiorów, a także decyzje największych producentów zbóż o wstrzymaniu lub zwiększeniu eksportu.

Hydrauliczny napęd wentylatora chłodnicy w nowych ciągnikach Fendta (obniżający o ok. 40 proc. zapotrzebowanie na moc w porównaniu do zwykłych napędów), przekładnia bezstopniowa oraz koncepcja niskich obrotów silnika mają istotny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa, fot.kh

Dziś trzeba uważnie analizować wszystkie koszty i wydatki. Każdy rolnik doskonale zna swój biznes i wie ile musi wydać na nawozy, ile zużywa ON na ha w każdym zabiegu uprawowym i gdzie może szukać oszczędności. Trzeba oszczędzać, ale to trudne decyzje bo z niektórych nakładów nie można zrezygnować, priorytetem jest utrzymanie stabilnych plonów, które pozwolą spokojnie funkcjonować w kolejnych latach.

Nowe technologie uprawy = niższe koszty

Sposobem obniżenia kosztów produkcji w rolnictwie są inwestycje w nowoczesne maszyny rolnicze i nowe technologie uprawy. Znaczące oszczędności dają technologie uproszczonej uprawy gleby, gdzie potrzeba ciągników dużej mocy. Kolejnym czynnikiem, który skłania rolników do inwestycji w ciągniki dużej mocy jest brak rąk do pracy i coraz węższe okna pogodowe z optymalnymi warunkami do pracy w polu.

Dlatego ciągniki dużych mocy przekraczających moc nawet 300 KM są coraz bardziej popularne. Fendt oferuje w tym obszarze serię 900 i 1000 Vario oraz ciągniki gąsienicowe serii 900 i 1100 Vario MT – wszystkie z bezstopniowym napędem Vario.

Zakup ciągnika

Do tej inwestycji trzeba podejść długoterminowo i nie można podejmować jej pod presją czasu. Jeśli decyzja zapadnie na tak, to w przypadku dużych ciągników Fendt czas oczekiwania na nowy ciągnik dużej mocy wynosi od 6 do 8 miesięcy. To wystarczająco długi okres na analizę i ocenę rynku, a także sprzedaż płodów rolnych. Ważne jest to, że po podpisaniu umowy na nową maszynę Fendt, zapewniona jest gwarantowana cena do dnia odbioru nowego ciągnika.

Nowy ciągnik to spory wydatek, ale tej inwestycji nie można traktować jako jednorazowy koszt. Taki ciągnik będzie pracował w dużym gospodarstwie lub firmie usługowej kilka lat, będzie na siebie zarabiał, a jego amortyzacja będzie kosztem uzyskania przodu. Dlatego nie tylko cena ciągnika powinna być brana pod uwagę jeśli chodzi o zakup.

Ogromne znaczenie w późniejszych kosztach eksploatacji ma zużycie paliwa. Jeśli w ciągniku o mocy 250 kW (340 KM) różnica w spalaniu będzie wynosić tylko 10 g/kWh to po uwzględnieniu współczynnika gęstości ON ( 835 g/1 l ON) przekładać się to będzie na różnicę w spalaniu wynoszącą ok. 2,1 l ON na każdą godzinę pracy. To proste, gdy ciągnik będzie pracował 1000 h rocznie oszczędności wynosić będą 2100 l ON. Jeśli założymy, że ciągnik ma pracować w gospodarstwie 6 lat to różnica wynosić będzie ponad 12,5 tys. l ON.

Efektywność i wydajność pracy nierozerwalnie wiąże się dzisiaj z zastosowaniem najnowszych techologii m.in. telematycznych. Wpływ na to ma także środowisko pracy operatora, fot. Fendt

Szybki zwrot inwestycji

Niekiedy zakup tańszego, gorzej wyposażonego ciągnika może okazać się nietrafioną inwestycją i nie będzie on spełniał wszystkich oczekiwań rolnika. Dlatego przy wydatku tak dużej kwoty warto rozważyć zakup dodatkowych opcji wyposażenia. Jest nią np. układ zmiany ciśnienia w ogumieniu Vario Grip. Doświadczenia Fendt pokazują, że korzystając z niskiego ciśnienia podczas pracy w polu spalanie można obniżyć nawet o 8 proc. Przy mniejszym poślizgu wrasta także wydajność powierzchniowa o kolejne 8 proc. Te wyniki pokazują, że inwestycja w Vario Grip to najprostsza do droga do maksymalizacji wydajności i tańszej eksploatacji.

Fragment układu zmiany ciśnienia w ogumieniu Fendt Vario Grip, fot.kh

Wydajność pracy i jednostkowy koszt każdego zabiegu uprawowego można skrupulatnie analizować dzięki technologii FendtONE i rozwiązaniom rolnictwa precyzyjnego. Dziś dokładna informacja o spalaniu i czasie pracy ma duże znaczenie, jeśli chodzi o analizę kosztów. Dzięki nim można świadomie podejmować decyzje i np. zmieniać ustawienia maszyn towarzyszących.

Kolejny czynnik wpływający na koszt eksploatacji to serwis. Im dłuższe interwały serwisowe, tym więcej godzin ciągnik efektywnie pracuje w polu. W przypadku ciągników Fendt czasookres wymiany oleju hydraulicznego i przekładniowego wynosi 2000 h. Jeśli chodzi o silnik to w serii 900 i 1000 Vario olej można wymieniać nawet co 1000 h, jednak dotyczy to ciągników eksploatowanych bardzo intensywnie. Z reguły producent zaleca interwał 500 h.

Duże maszyny w optymalnej konfiguracji to mniejsze koszty zużycia paliwa na jednostkę powierzchni i skrócenie czasu pracy, fot.kh

Każdy potrzebuje żywności

Liczba ludności na świecie nieustannie rośnie, więc popyt na żywność będzie także rósł. Jednak coraz większe znaczenie będzie mieć cena żywności, co wynika z kosztów jej produkcji. Najbliższe lata to trudny test dla rolników i przedsiębiorców rolnych produkujących żywność. Najlepsze zyski będą ociągać tylko Ci, którzy potrafią ekonomicznie i dobrze produkować. To zapewni im dalszy, stabilny rozwój i spokojną egzystencję.