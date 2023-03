Na początku bieżącego roku pojawiła się informacja o dużych zmianach w sieci dealerskiej marek Fendt i Valtra w sporej części kraju. Co to oznacza dla klientów oraz jakie priorytety stawia przed sobą nowy dealer – firma Raiffeisen Waren?

W czasie niedawno zakończonych targów Agrotech 2023 w Kielcach mieliśmy okazję porozmawiać z Rainerem Fuge, dyrektorem zarządzającym w Raiffeisen Waren, który pomimo trudnych czasów dla rolnictwa z optymizmem patrzy w przyszłość.

Aż 5 punktów dealerskich

Farmer: Jakie były główne powody do zmiany dotychczasowej struktury dealerskiej w kraju?

Rainer Fuge: To jest pytanie, które powinno zostać zadane AGCO, ponieważ to właśnie AGCO zapytało nas, czy byśmy chcieli wejść w ten region. Usłyszeliśmy, iż marka potrzebuje tam lepszych wyników, a że mamy za sobą spore sukcesy nie tylko na rynku niemieckim, ale także duńskim, gdzie działamy od 2017 r., to bez wahania zgodziliśmy się. Warto zaznaczyć, że w Danii zaczynaliśmy od 50 pracowników, a obecnie mamy ich ok. 160.

Ile oddziałów łącznie będziecie posiadać?

Plan jest taki, by stworzyć pięć oddziałów – najpóźniej w 2024 r. Mamy nadzieję, że cztery z nich uda nam się otworzyć jeszcze w tym roku. Głównia siedziba firmy ma mieć miejsce w Rykach, w woj. lubelskim.

Zdaniem Rainera Fuge, jednym z pomysłów na lepsze dotarcie do nowych klientów jest organizowanie testów polowych fot. mat. prasowe

Jak wygląda aktualny podział obowiązków w waszych regionach, gdzie wciąż do końca czerwca funkcjonują dotychczasowe punkty dealerskie należące do waszych poprzedników?

To bardzo proste. Jeśli chodzi o nowe zamówienia, to rolnicy mogą je składać u nas. U dotychczasowych dealerów klienci będą mogli odbierać zamówione wcześniej maszyny aż do 30 czerwca lub do ustalenia według harmonogramu produkcji.

Jak dotrzeć do nowych klientów?

Jaki jest pomysł firmy na pozyskanie nowych klientów na rynku polskim?

Po pierwsze musimy być widoczni dla klientów a po drugie, co jest ważne, musimy oferować dobry jakościowo serwis, co powinno iść w parze z dobrą obsługą sprzedażową i posprzedażową.

Jak rozumie Pan „bycie widocznym” oraz jak firma zamierza realizować takie podejście?

Będziemy chcieli mocno promować nasze wszystkie oddziały dealerskie zarówno w klasycznych mediach, jak i w tych nowoczesnych, społecznościowych. Ponadto chcemy być widoczni na branżowych wystawach, targach, a przy tej okazji organizować dni otwarte w wybranych oddziałach oraz działać aktywnie w terenie z pokazami.

Jeśli rozmawiamy o serwisie, to jak będzie wyglądała sieć serwisowa na obsługiwanym przez Raiffeisen Waren terenie?

Docelowo planujemy, by nasi klienci mogli dotrzeć do naszych serwisów maksymalnie w ciągu mniej więcej jednej godziny. W zakresie dostępu do części zamiennych mamy naprawdę duże wsparcie centrali AGCO, co bardzo ułatwia nam organizację pracy.

Nasi krajowi rolnicy wprost uwielbiają testy polowe maszyn, gdzie mogą w praktyce zobaczyć, jak dane maszyny pracują. Czy tego typu akcje również będziecie prowadzić?

Oczywiście że tak, na pewno nie w przypadku wszystkich maszyn z naszej oferty, ale z pewnością dla dużej części tak, szczególnie jeśli mowa o rozwiązaniach, które nie są jeszcze dobrze znane na polskim rynku. Można powiedzieć, że już czekamy na pierwsze maszyny demo, aby móc zacząć ten sposób promocji. Dostrzegamy także potrzebę umożliwienia rolnikom wynajmu długoterminowego, gdzie będą mogli oni dokładnie poznać maszynę, którą zamierzają w przyszłości nabyć.

Oprócz marki Fendt w ofercie Raiffeisen Waren znajdą się także ciągniki Valtra, a także maszyny kilku producentów maszyn towarzyszących fot. Farmer

Czy w ofercie Raiffeisen Waren znajdą się jedynie maszyny marki Fendt, czy również Valtra?

Polityka AGCO jest taka, by obie te marki oferować równolegle w tych samych punktach, dlatego też będziemy sprzedawać zarówno Fendta jak i Valtrę. Do tego oczywiście dojdzie kilku producentów maszyn towarzyszących.

Z optymizmem w przyszłość

Wygląda na to, że przyszło Panu startować w naprawdę trudnych czasach, trudnych warunkach jeśli mówimy o sytuacji polskiego rolnictwa. Rolnicy wydają się być mniej zainteresowani inwestycjami ze względu na to, iż sprzedawane przez nich płody rolne stają się coraz tańsze, gdzie równocześnie nieustannie rosną ceny kosztów produkcji. Czy taki stan rzeczy nie jest przeszkodą nie do przeskoczenia dla was, jako nowego dealera?

Nikt nie może pozwolić sobie na całkowite unikanie inwestycji, możemy je jedynie nieco odsunąć w czasie. Dlatego też wiemy, że prędzej czy później rolnicy powrócą do inwestowania w sprzęt rolniczy, bo jest to nieodzowny element rozwoju gospodarstw.

Paradoksalnie dla nas wejście na rynek w momencie, gdy sprzedaż maszyn spada jest dobrą okazją do rozwoju naszej marki i przygotowania się do czasu prosperity, który naszym zdaniem powinien zacząć się być może już w przyszłym roku. Dlatego obecnie w głównej mierze skupiamy się nad zapleczem serwisowym, by móc zaoferować klientom dobrej jakości usługi, które przede wszystkim będą łatwo dostępne. To z kolei buduje zaufanie do nas, jako dealera i w przyszłości może skutkować dalszą współpracą przy chociażby zakupie nowych maszyn.

Co zmiany w sieci dealerskiej marki Fendt oraz Valtra będą znaczyły dla klientów? fot. Tomasz Kuchta

Duży obszar, duże zróżnicowanie gospodarstw na obsługiwanym przez Raiffeisen Waren terenie, to zaleta czy wada?

W regionie naszego działania znajdziemy zarówno rolników trudniących się produkcją mleka, produkcją roślinną, a także owocowo-warzywniczą. Z mojego doświadczenia wynika jasno, iż taka sytuacja jest zdecydowanie zaletą, bowiem praktycznie zawsze i w każdych warunkach znajdzie się branża, która akurat przeżywa rozkwit, nawet gdy pozostałe miewają gorsze chwile. To z kolei powoduje, iż posiadamy pewnego rodzaju stabilność sprzedaży i z pewnością traktujemy to jako atut tego regionu.