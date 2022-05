Trwa Zielone Agro Show w Ułężu

Podziel się

Pokazy maszyn zielonkowych w akcji to żelazny punkt Agro Show, fot. AdK 15 zdjęć

Zobacz galerię

Po dwóch latach przerwy (nie licząc edycji online) do Ułęża powróciło Zielone Agro Show - impreza skupiająca się na ofercie maszyn zielonkowych. Około 130 wystawców pokazuje to co ma najlepszego.

Moto Park Ułęż w weekend odwiedzi kilka tysięcy widzów, którzy zobaczą kilkaset ciekawych maszyn. Zgrabiarki, przetrząsarki, kosiarki, prasy, przyczepy i sieczkarnie. Wszystko co przydaje się przy pracach zielonkowych znajdziecie na płycie lotniska w Ułężu. Większość maszyn to oferta firm i dealerów. Mamy zatem także przegląd ciągników (m. in. polski Kraft, Zetor, John Deere, Kubota, Valtra, Massey Ferguson, Fendt, New Holland, Steyr czy Deutz-Fahr), ładowarek kołowych i teleskopowych, nieliczne kombajny, opryskiwacze i mniejsze maszyny jak brony, siewniki i rozrzutniki. Pokazy maszyn Oczywiście, jak zawsze na Zielonym Agro Show, najważniejsze są pokazy maszyn. O godzinie 11.00 na pole wyjechały kosiarki, zgrabiarki i przetrząsarki (m. in. firm Krone, Sip, Telex, Kuhn, New Holland czy Sipma). Zaś o godzinie 13.00 na polu pokazowym pojawiły się zestawy z prasami, przyczepami samoładowującymi, owijarkami (m. in firm Sipma, McHale, Kubota, Unia, Maschio, Telex, Kuhn, New Holland, Fendt). Gwiazdą pokazu okazała się sieczkarnia marki John Deere. Najnowsza prasa firmy New Holland w akcji, fot. AdK Wśród nowości można wyróżnić nowe prasy firm New Holland i Sipma, które wkrótce opiszemy bardziej szczegółowo. Ogółem na polu pokazowym pojawiło się około 50 zestawów z maszynami różnego typu. Jest dobrze Warto wpaść do Ułęża w niedzielę. Maszyn sporo, jest w czym wybierać i na co popatrzeć. Wprawdzie brakuje kilku ważnych firm, a inne są pokazywane w dość skromny sposób, jak na potencjał marki, ale nie zmienia to faktu, że targi są ciekawe.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin