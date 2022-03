Trwają targi Agrotech 2022 w Kielcach (galeria)

W Kielcach wystartowała 27. edycja targów Agrotech 2022, impreza potrwa do niedzieli. Jakie maszyny są prezentowane tym razem?

Na tegorocznych targach Agrotech 2022 w Kielcach wystawia się łącznie ponad 350 producentów z kraju i ze świata. Zebraliśmy najciekawsze naszym zdaniem maszyny, które są prezentowane w Kielcach. Zapraszamy do przejrzenia naszej galerii.

Przypominamy również, że wśród stoisk producentów maszyn znajdziecie także nasze stoisko, na które serdecznie Was zapraszamy, będzie to świetna okazja, do wzięcia udziału w atrakcjach, które dla Was przygotowaliśmy, czy chociażby do napicia się kawy z Farmerem.

Zamierzacie odwiedzić 27. edycję targów Agrotech 2022 w Kielcach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!