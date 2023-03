Zobacz galerię

Wystartowała 28. edycja targów Agrotech w Kielcach. Wśród wystawianych maszyn znajdziemy wiele nowości, czy premier – nawet o zasięgu światowym. Sprawdźmy więc, co zaprezentowali wystawcy tym razem.

Targi Agrotech 2023 rozpoczęły się 17.03 i potrwają do niedzieli włącznie. W 10 halach wystawowych swoje stoiska przygotowało łącznie ok. 450 producentów. Co ciekawego zobaczymy tym razem?

Moc nowości na Agrotechu

Targi Agrotech to impreza targowa o długiej tradycji – dość wspomnieć, iż obecna edycja jest już 28. Wystawa jest naprawdę spora, choć do rekordów z ubiegłych lat, gdy swoje nowości prezentowało nawet 750 wystawców. Warto jednak wspomnieć, że tegoroczny wynik pod tym względem jest wciąż dużo wyższy, niż w roku ubiegłym, kiedy to stoiska przygotowało 350 firm.

Pierwszy dzień należy podsumować jako bardzo pozytywny – liczba zwiedzających zdecydowanie dopisała, pogoda zresztą też.

Jednym z ciekawszych wydarzeń z pewnością była premiera ponad 300-konnego ciągnika Landini serii 8. Warto dodać, iż była to światowa premiera tego traktora.

Z mniej pozytywnych wydarzeń trzeba wspomnieć, iż na targach pojawili się rolnicy reprezentujący Oszukaną Wieś, manifestując swoje niezadowolenie z aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Farmer na targach Agrotech 2023

Na tak ważnym wydarzeniu nie może także zabraknąć naszej redakcji. W tym roku zorganizowaliśmy dla Was dwa stoiska: główne w hali E na miejscu E-16 oraz mniejsze w hali H na miejscu H-51.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wiele atrakcji m.in. koło fortuny z ciekawymi nagrodami do wygrania. Każdego z Was zapraszamy także na kawę z Farmerem, a w trakcie będziecie mieli okazję wymienić z nami swoje rolnicze doświadczenia oraz porozmawiać z Mariuszem Zdanowskim, twórcą popularnego projektu Zduntrac.

Spotkanie z Mariuszem będzie zorganizowane w niedzielę 19 marca o godzinie 11:00 na naszym stoisku (hala E, stoisko nr 16).