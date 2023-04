Ukraina jest w stanie wojny z rosyjskim najeźdźcą, a mimo to kraj ten stara się, na ile jest to oczywiście możliwe, normalnie funkcjonować. Cały czas przeprowadzane są też testy nowych maszyn, w tym ciągnika HTZ-160U.

Doświadczenia polowe z nową konstrukcją Charkowskiej Fabryki Traktorów prowadzi Ukraiński Instytut Naukowo Badawczy Prognoz i Testowania Maszyn oraz Technologii Produkcji Rolnej, położony niedaleko na południe od Kijowa. Warto wspomnieć, że ścisła współpraca tych dwóch podmiotów trwa już od wielu lat.

Mimo wojny trwają prace badawcze ciągnika HTZ-160U

Traktor HTZ 160U zagregowany z 6-metrową broną talerzową, bierze udział w wiosennych pracach polowych na poletkach doświadczalnych o powierzchni łącznej ok. 158 ha. W dalszej części prowadzonych testów agregowany będzie również z innymi narzędziami.

Wszystkie wyniki badań oraz wynikające z nich sugestie dotyczące ulepszeń i modernizacji prototypowego ciągnika HTZ 160U przesyłane są na bieżąco do fabryki.

Kiedy nowy ciągnik trafi do produkcji? W obliczu ciężkiej sytuacji naszego wschodniego sąsiada trudno oczywiście to przewidzieć.

Prototyp znany nie od dziś

Nowy konstrukcyjnie ciągnik HTZ-160U po raz pierwszy oficjalnie został pokazany na targach AgroExpo-2020 w mieście Kropywnycki. W porównaniu z dotychczasowymi produktami charkowskiej fabryki, nowy model HTZ-160U charakteryzuje się zmienionym wyglądem i nieco inną koncepcją budowy – upodabniając go trochę do ciągników JCB Fastrac.

HTZ-160U wykorzystuje silnik o mocy 180 KM wyposażony w technologię wtrysku bezpośredniego Common Rail oraz skrzynię biegów Powershift z 18 biegami do przodu i 9 do tyłu.

Udźwig podnośnika to 5000 kg z tyłu i o połowę mniej z przodu. Wałek odbioru mocy oferuje 540/1000 obr./min, a jeśli zamówimy go również z przodu to będzie to 1000 obr./min. Waga testowanej maszyny wynosi 8300 kg, a jej prędkość maksymalna to 40 km/h.