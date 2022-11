W co warto inwestować w obecnych czasach w rolnictwie? fot. Tomasz Kuchta

Aby się rozwijać, trzeba inwestować. Choć to truizm, to w dobie aktualnych warunków rynkowych ważne jak nigdy wcześniej staje odpowiednie kalkulowanie realizowanych inwestycji. Od tego może zależeć nasze być albo nie być w nadchodzących latach.

W ostatnich latach słowo „inwestycja” odmieniane było przez wszystkie przypadki. Duży udział miały w tym także środki unijne, które mam wrażenie nieco rozleniwiły rolników w kontekście dokonywania właściwych decyzji zakupowych. Chyba najwyższa pora to zmienić.

Pieniądze płynęły szerokim strumieniem

Dostępne w ostatnich latach programy pomocowe, wspierające modernizację gospodarstw i zakup nowych maszyn, w ogromnym stopniu unowocześniły polskie rolnictwo - co do tego nie ma wątpliwości.

Kolejne jednak nabory coraz bardziej „przykręcały śrubę” w zakresie stawianych rolnikom wymagań. W efekcie często farmerzy nie mogli zakupić tego sprzętu, który był im najbardziej potrzebny do prowadzonej działalności – musiały być bowiem spełnione liczne wytyczne, chociażby w kontekście wielkości maszyn.

W ten sposób nierzadko dokonywano inwestycji, które nie do końca były uzasadnione ekonomicznie, ale za to umożliwiały zdobycie dodatkowej punktacji przy ocenie wniosków. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w nadchodzących latach uzyskanie wsparcia na zakup sprzętu rolniczego może być trudne, dlatego też jako rolnicy musimy zmienić optykę na podejmowane decyzje inwestycyjne.

Warunki nie sprzyjają inwestycjom

Środki unijne niewątpliwie wpłynęły na poziom cen maszyn rolniczych, gdyż siłą rzeczy wzrósł na nie popyt. Domyślam się jednak, że w momencie, gdy fundusze europejskie zostaną mocno ograniczone, ceny nie spadną, choć bardzo chciałbym się mylić.

Może w dobie wysokich cen nawozów sztucznych warto pomyśleć o inwestycji w nowoczesne rozsiewacze lub opryskiwacze? fot. mat. prasowe

Jeśli do wysokich cen maszyn rolniczych, dodamy wysokie stopy procentowe, które podnoszą koszt zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, to okaże się, że sytuacja rolnika, chcącego inwestować, robi się naprawdę niewesoła.

Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z rekordowo wysoką inflacją, która z kolei zniechęca do biernego trzymania oszczędności na rachunkach bankowych. Pojawia się zatem pytanie, w co lokować ciężko wypracowane nadwyżki pieniężne?

Inwestujmy racjonalnie

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wziąć pod uwagę przy planowaniu inwestycji jest obliczenie jej stopy zwrotu, a jest to nic innego, jak miara zyskowności wydania danych środków finansowych.

Czy inwestycja w nowy ciągnik jest opłacalna ekonomicznie? Może lepiej zadbać o dotychczas posiadany sprzęt, a środki zainwestować w coś, co przyniesie realne zwiększenie dochodów? fot. Tomasz Kuchta

Dlatego też jako rolnik, posiadający gospodarstwo o średniej wielkości, absolutnie nie planuję w nadchodzących latach wymiany aktualnie posiadanych ciągników na nowe, bowiem opłacalność takiej inwestycji jest bardzo mała, a kwestia samej poprawy komfortu pracy jest dla mnie niewystarczająca.

Inwestycje, które do mnie przemawiają to chociażby rozbudowa własnego magazynu, w którym będę mógł przechowywać płody rolne i sprzedawać je, gdy cena będzie satysfakcjonująca. W tym wypadku wystarczy przeanalizować, jakie ceny skupu płodów rolnych oferowane są przez lokalne podmioty w czasie żniw, a jakie po sezonie.

Biorąc pod uwagę wysokie ceny paliwa, może warto zainwestować we własny zbiornik umożliwiający jego hurtowy zakup, albo w nawigację satelitarną z systemem prowadzenia równoległego?

Z kolei obserwując rekordowe ceny nawozów, może jest to odpowiedni moment na wymianę rozsiewacza na taki, który wspiera rozwiązania rolnictwa precyzyjnego?

Jeśli w strukturze kosztów duży udział stanowi jakaś konkretna usługa – np. siew kukurydzy, to może warto rozważyć zakup siewnika i zrezygnowanie z takiej usługi?