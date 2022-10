Terrasem to uniwersalny siewnik z pasywną sekcją uprawiającą glebę. fot. AdK

Nowa generacja siewników Terrasem austriackiego producenta została zmodyfikowana i dodano do niej elementy poprawiające uprawę i siew.

Podstawowa koncepcja maszyny została utrzymana i zachowane zostały w niej elementy, które do tej pory sprawdzały się na polu modyfikując go pod względem jakości i wydajność pracy.

Siewnik z X-em

Uporządkowanie narzędzi roboczych ma zapewnić jazdę w jednej, stabilnej linii prostej. Zmiana ta polega na położeniu elementów roboczych - brony talerzowej, redlic do nawozu i redlic do nasion w układzie X. Ma to poprawiać komfort pracy bez sciągania maszyny na bok.

Talerze faliste Wave Disc o średnicy 510 mm są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 16,7 cm, a ich głębokość jest regulowana hydraulicznie i bezstopniowo. Ten system Pöttinger wprowadził z myślą o trudnych warunkach uprawowych.

Nowa konstrukcja zbiornika

Terassem występuje w dwóch wersjach zbiornika. Te z pojedynczym zbiornikiem są wyposażone w dozowanie inżektorowe natomiast w zbiorniku dzielonym występuje system ciśnieniowy. Podwójny zbiornik ze stałą przegrodą może być również całkowicie wypełniony nasionami.

W Terrasem zrezygnowano z filtra zbiornikowego. Pobór powietrza odbywa się teraz ze strefy bezpyłowej poprzez umieszczony z przodu wentylator.

3 sposoby dozowania

W Terrasem możliwe są 3 różne systemy dozowania. Ponieważ występuje w nim zbiornik ciśnieniowy i dwa aparaty dozujące, można wysiewać 2 komponenty – nawóz lub nasiona. W zależności od tego czy nawóz ma być wysiewany z redlicy nasiennej istnieje możliwość przekierowania materiału do odpowiedniej głowicy. Trzecim rozwiązaniem jest tradycyjny podsiew nawozu pomiędzy redlice wysiewające nasiona. Można również pomieszać dwa systemy uzyskując wysiew na dwóch różnych głębokościach.