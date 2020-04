Trzy nowe modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Marka New Holland oferuje nowe kultywatory uprawowe z serii SGX o różnych szerokościach roboczych: 540, 620 i 790 cm. Wszystkie modele są przyczepiane.

Zbiory właściwe rozpoczynają się wraz z wysiewem nasion do gleby, dlatego zadbanie o

dobry początek wzrostu roślin przyczyni się do uzyskania większych korzyści z plonu. Jedynie dzięki wyborowi właściwego sprzętu do przygotowania podłoża siewnego możliwe jest pełne wykorzystanie zalet nawozów, produktów ochrony roślin oraz warunków pogodowych.

Gama kultywatorów uprawowych New Holland została opracowana w taki sposób, aby zapewnić przygotowanie podłoża siewnego przy jednym przejeździe, optymalizując tym samym wykonanie czynności na polu oraz zmniejszając ogólne koszty eksploatacyjne.

Ogólna charakterystyka kultywatorów uprawowych z serii SGX

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Maszyny SGX mają 5 rzędów zębów SG z rozstawem zębów wynoszącym 6 cm.

Prześwit New Holland SGX wynosi 27 cm.

Oto przegląd specyfikacji modeli SGX:

Liczby w tabelce służą do identyfikacji szerokości roboczej konkretnego typu kultywatora.

Przykład: kultywator przedsiewny New Holland SGX 540:

- SG oznacza kultywator uprawowy; X oznacza wersję ciężką.

- 540 oznacza szerokość roboczą 540 cm.

Ogólny opis kultywatora precyzyjnego New Holland SGX

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Sześć stref roboczych

Kultywatory serii SGX wyposażone są w sześć kluczowych stref roboczych zapewniających optymalne przygotowanie gleby:

1. Spulchniacze śladów

Te opcjonalne zęby odpowiedzialne są za usuwanie śladów gąsienic i kół. Liczbę zębów można modyfikować w celu przystosowania ich do podwójnych kół lub maszyn z napędem gąsienicowym.

2. Przednia belka flexboard

Regulowana hydraulicznie belka typu flexboard wyrównuje glebę przed pierwszym wałem, usuwając nierówności z większości wierzchniej warstwy. Zapewnia to płynniejszą I bardziej wydajną pracę.

3. Wał przedni

Solidna konstrukcja wału przedniego o średnicy 320 mm kontroluje głębokość roboczą.

4. Zęby proste 32x12mm

Pięć rzędów prostych zębów rozmieszczonych w odstępach co 6 cm zapewnia dokładną uprawę i zmieszanie całego profilu gleby.

5. Tylna belka planująca

Zapewnia lekki efekt wyrównania, pozostawiając jednolitą powierzchnię gleby.

6. Strefa uprawy

Kombinacja dwóch wałów doprawiających zapewnia efektywne rozkruszanie i zagęszczenie gleby. Przedni wał kontroluje szerokość roboczą. Istnieje możliwość zamówienia różnych kombinacji wałów, dopasowanych do szczegółowych potrzeb.

Korzyści agronomiczne precyzyjnego kultywatora New Holland SGX

Przygotowanie przedsiewne gleby musi być wykonane we właściwym czasie i we właściwych warunkach. Celem jest stworzenie najlepszych warunków do kiełkowania i wzrostu upraw, co zapewnia optymalną wydajność. Na jakość plonów o wysokiej wartości - takich jak cebula i buraki cukrowe - duży wpływ ma jakość uprawy przedsiewnej. Na przykład buraki cukrowe muszą mieć jednolity kształt, aby cukier mógł zostać przemysłowo pozyskany, co jest procesem bardziej złożonym przy zróżnicowanych kształtach. Z tego powodu podłoże musi być uprawione na równej głębokości, aby plony stały się jednolite w trakcie sezonu.

Dwa ważne czynniki, aby stworzyć idealne podłoże, to rozkruszenie oraz stała głębokość i wyrównywanie gleby.

New Holland SGX to precyzyjny kultywator: maszyna tworzy równomierną uprawę, na stałej głębokości z doskonałym rozdrobnieniem gleby.

Rozkład powierzchni gleby

Gleba to pokruszone grudki. Prawidłowy skład grudek gleby ma kluczowe znaczenie dla stworzenia idealnego podłoża. Jeśli rozkruszenie jest zbyt małe, gleba jest podatna na erozję wiatru i deszczu. Powoduje to zmniejszoną przepuszczalność powietrza i tlenu. Przeciwnie - jeśli grudki są zbyt duże - gleba nie zatrzyma wody, a plon ma większe ryzyko wysuszenia.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Stała głębokość i wyrównywanie gleby

Sekcje

New Holland SGX składa się z czterech do sześciu oddzielnych sekcji hydraulicznie zawieszonych, zamontowanych pod ramą główną. Powoduje to stały nacisk i głębokość roboczą na całej szerokości maszyny. Pozwala to maszynie dokładnie kopiować kształt gleby, w zmiennym zakresie jej rodzajów: od bardzo ciężkiej gliny, po lekkie, piaszczyste gleby gliniaste.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Szerokość sekcji zależy od modelu i jest przedstawiona w poniższej tabeli:

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Zęby robocze

Sekcje są wyposażone w zęby proste SG, aby zmniejszyć ryzyko wyciągania mokrej gleby na powierzchnię. Uprawa gleby odbywa się w poziomie, więc sucha gleba od góry pozostaje na górze uprawy, a wilgotna gleba pozostaje na dole. Zęby opracowane dla New Holland SGX posiadają bardzo długą żywotność. Żywotność zależy od rodzaju gleby.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Wałki doprawiające

Wałki mocowane są na bezobsługowych łożyskach, które zapewniają również swobodę ruchów sferycznych co oznacza, że część obciążenia jest usuwana z rzeczywistych punktów podporu.

Standardowe funkcje New Holland SGX MY20

Jednostka podstawowa i wałki

Aby dostosować maszynę do lokalnych warunków glebowych, kultywator uprawowy New Holland SGX można wyposażyć w siedem różnych konfiguracji wałków. Tylne wałki są zawsze montowane w układzie tandemowym, aby zapewnić najlepszą możliwą kontrolę głębokości i wydajność. Cztery dostępne różne wałki pokazano poniżej.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Wałek typu - B o średnicy 320 mm jest bardzo wszechstronny, dobrze sprawdza się na wszystkich rodzajach gleby.

Wałek typu - C również o średnicy 320 mm - ma dobre właściwości cięcia i rozdrabniania, szczególnie odpowiedni do gliny i twardych gleb.

Wałek typu - K o średnicy 350 mm ma dobry efekt przenoszenia, zapewnia optymalne zagęszczenie i wyrównanie w celu poprawy kiełkowania, szczególnie w suchych warunkach.

Wałek typu – R średnica 290 mm - działa bardzo dobrze na lekkich glebach, otwarta konstrukcja zapewnia dobry efekt czyszczenia i kruszenia.

Siedem dostępnych konfiguracji czterech różnych wałków obrazuje poniższa tabela:

xxx : doskonała wydajność

xx : dobra wydajność

x : średnia wydajność

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Głębokość uprawy zębów jest kontrolowana za pomocą wrzeciona w każdej sekcji.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX



Wyrównanie przednie i tylne

Kultywatory SGX są standardowo wyposażone w wytrzymałą hydrauliczną belkę planującą do kruszenia dużych brył ziemi, wyrównania i zmniejszenia ryzyka drgań. Belka poziomująca jest wyposażona w skalę głębokości, aby zapewnić łatwą regulację i monitorowanie.

Tylna belka polanująca jest ustawiana mechanicznie, za pomocą łańcucha.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Automatyczny system blokady

Skrzydła boczne składane są hydraulicznie. W pozycji złożonej są one automatycznie blokowane za pomocą blokady oznaczonej kolorem żółtym na poniższym obrazku.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Wyposażenie opcjonalne

Kultywatory zaczepiane SGX można dostosować do własnych potrzeb poprzez wybór akcesoriów.

Dyszel zaczepowy

Kultywatory SGX można podłączyć do ciągnika za pomocą zaczepu lub cięgien. Standardowym wyposażeniem jest 2-punktowa belka KAT 3.

Opcjonalnym wyposażeniem jest ucho holownicze, K80 i 2-punktowy dyszel KAT 4 (normalny lub wąski). Wąski KAT 4 ma taką samą szerokość jak KAT 3, ale ze sworzniami KAT 4.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Zestaw oświetleniowy

Zestaw oświetleniowy może być dostarczony jako opcja.

Spulchniacze śladów

W celu zmniejszenia uszkodzeń związanych z zagęszczaniem przez koła lub gąsienice i poprawy kiełkowania kultywatory SGX można wyposażyć w spulchniacze śladów (zęby VTH). Dwa lub cztery mocne zęby sprężynowe są zamontowane po każdej stronie maszyny, za tylnymi kołami ciągnika.

Jeśli ciągnik jest wyposażony w szerokie opony lub opony bliźniacze, zaleca się zamówienie zestawu zawierającego cztery zęby. W razie potrzeby można dostarczyć zestaw z tylko dwoma zębami.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Tylne koła i osie

W modelach SGX opcjonalnie dostępne są dwa różne rozmiary tylnych kół i trzy różne typy osi. The larger wheels 480/45-17 are recommended on all models to reduce compaction.

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Tabliczki sygnalizacyjne i homologacja

Kultywatory SGX mogą być opcjonalnie wyposażone w tablice sygnalizacyjne.

Zestaw homologacyjny jest dostępny dla Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec.

Zestaw do wysyłki kontenerów i ciężarówek na duże odległości

Jeśli konieczne jest wysłanie maszyny w kontenerze, dostępny jest zestaw zapewniający sprawną wysyłkę. W transporcie kontenerowym rama główna, rama kół tylnych itp. Są transportowane w pozycji pionowej.

Zgodność z Chinami

Tę opcję należy zamówić w przypadku maszyn na rynek chiński, na których jednostki muszą zostać dostosowane za pomocą specjalnej sygnalizacji, dodatkowej tablicy rejestracyjnej itp.

Instrukcja obsługi

Kultywatory przedsiewne New Holland SGX są wyposażone w instrukcje obsługi.

Dostępne są następujące języki instrukcji:

Trzy modele kultywatorów uprawowych New Holland SGX

Wszystkie kultywatory uprawowe produkowane są w Kutnie.