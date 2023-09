Zobacz galerię

Firma Rol-Ex – nie mylić ze szwajcarskim producentem luksusowych zegarków – z Przedborza w województwie łódzkim, na tegorocznym Agro Show miała sporej wielkości stoisko. Pośród maszyn w efektownym, ale ciężkim do jednoznacznego określenia kolorze można było obejrzeć trzy rodzaje pługów.

Trzy rodzaje pługów to oczywiście ten zagonowy, obrotowy oraz dłutowy. I w ten oto sposób firma Rol-Ex, jeśli chodzi o wciąż podstawowe narzędzie w wielu polskich gospodarstwach, ma dla każdego coś odpowiedniego. A jeśli chodzi o kolor to przyjmijmy, że jest to odcień szarego wpadający w złoty.

Na początek pług zagonowy Rol-Ex PZG 3

Najbardziej tradycyjna maszyna z prezentowanego dzisiaj zestawu to trzyskibowy pług zagonowy Rol-Ex PZG 3 na zabezpieczeniu resorowym, pozwalającym na w miarę bezstresową pracę na glebach o różnym stopniu zakamienienia.

Fot. ArT Tłustochowicz

Maszyna posiada śrubową regulacja szerokości orki w zakresie 0,85 - 1,25 m, gumowe koło podporowe oraz elementy robocze typu „Kverneland” dostarczane przez renomowanego włoskiego producenta O.F.A.S. Prześwit pod ramą wynosi z kolei 75 cm, rozstaw między korpusami 85 cm, masa 850 kg, a zapotrzebowanie mocy to 80 -100 KM.

Cena pługa Rol-Ex PZG 3 w opisanej specyfikacji to 37 600 zł netto.

Kolejny to pług obracalny Rol-Ex POB 3+1

Czteroskibowy (w konfiguracji 3+1, czyli z dołączonym czwartym korpusem) pług obrotowy Rol-Ex POB 3+1, oferowany również z zabezpieczeniem resorowym, posiada regulację szerokości korpusów 28-32-36-40-44 cm, elementy robocze typu „Kverneland 18’’”, przedpłużki, kroje tarczowe, siłownik do obrotu z kostką pamięci liniowania oraz gumowe koło kopiujące.

Fot. ArT Tłustochowicz

Wysokość jego ramy to 80 cm, rozstaw korpusów 85 cm, masa własna 1500 kg oraz minimalne zapotrzebowanie mocy od 105 KM, ale to zapewne dla trzech skib, więc spokojnie te 30 KM można dodać.

Cena tak skonfigurowanego pługa obracalnego Rol-Ex POB 3+1 wynosi 47 450 zł netto.

I na zakończenie największy pług dłutowy Rol-Ex PD 300

Pług dłutowy Rol-Ex PD 300 może pracować na głębokości nawet do 50 cm, co pozwala na likwidację m.in. podeszwy płużnej oraz spulchnienie warstwy podornej. Zabieg przeprowadzony pługiem dłutowym polepsza więc przesiąkanie wody oraz oddychanie gleby, co skutkuje ożywienie całej gleby i szybszym wzrost roślin, a koniec końców wyższym plonem. Specjalny kształt zębów opisywanej maszyny, pozwala na jednoczesną uprawę warstwy ornej i mieszanie resztek pożniwnych.

Fot. ArT Tłustochowicz

Plug posiada dwa rzędy hydraulicznie zabezpieczonych, tandemowy wał kolczasty z hydrauliczną regulacja głębokości pracy oraz „pływające” boczne ekrany. Szerokość maszyny to 3 metry, waga 2400 kg, a zapotrzebowanie na uciąg to 200 – 250 KM.

Cena dłutowego pługa Rol-Ex PD 300 z wymienionym wyposażeniem to 68 950 zł netto.

Na zakończenie dopiszmy, że wszystkie opisane pługi są malowane proszkowo.