Prosta, zwrotna, mocna, i stosunkowo tania. Czy to przepis na sukces w przypadku ładowarki przegubowej Fimaks? Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Ciekawą propozycją dla nieco mniejszych gospodarstw wydaje się być turecka ładowarka Fimaks FMLT50. Co przemawia na jej korzyść i czy warto się nią zainteresować?

Ładowarka Fimaks z Turcji

Sercem przegubowej ładowarki Fimaks FMLT50 jest 4-cylindrowy silnik Perkinsa o pojemności 2,2 l generujący 48 KM mocy maksymalnej. Co ciekawe, jest on pozbawiony zbędnych dodatków wpływających na obniżenie emisji spalin – mowa chociażby o filtrze DPF, czy układzie Ad Blue.

4-cylindrowy silnik o pojemności 2,2 l pozbawiony jest zbędnych układów oczyszczania spalin fot. Tomasz Kuchta

Za przeniesienie napędu odpowiada układ hydrokinetyczny z dwoma biegami – szybki i wolny ze stałym napędem na cztery koła. Dostawcą całej hydrauliki jest włoski producent Bandioli Pavesi.

Jakie są możliwości ładowarki Fimaks?

Przy masie własnej na poziomie 3,6 t Fimaks FMLT50 umożliwia maksymalny udźwig wynoszący 1,3 t, a dzięki temu iż jest wyposażona w teleskop, maksymalny zasięg roboczy wynosi 3,6 m.

- W praktyce maszyna dobrze radzi sobie z ustawieniem trzech rzędów bel w stercie, czy chociażby dwóch rzędów bel na platformie transportowej – zapewnia Marcin Sawczenko, specjalista ds. sprzedaży na rynek krajowy w firmie AB Group, będącej dystrybutorem tureckich ładowarek Fimaks.

Przegubowa konstrukcja ładowarki Fimaks zdecydowanie poprawia jej zwrotność fot. Tomasz Kuchta

Dużym atutem ładowarki są jej wymiary zewnętrzne – dość wspomnieć chociażby o wysokości 2,35 m w wersji z daszkiem ochronnym oraz 2,55 m w wersji z kabiną. Szerokość całkowita maszyny wynosi zaś 1,57 m. Jeśli do tego dodamy fakt, iż posiada ona przegubową konstrukcję, to otrzymamy ładowarkę świetnie sprawdzającą się w starszych budynkach inwentarskich, gdzie przestrzeni do manewrowania na ogół brakuje.

- Najczęstszym klientem jeśli chodzi o ładowarki przegubowe Fimaks są gospodarstwa trudniące się hodowlą bydła, gdzie doskonale sprawdza się ona przy wygarnianiu obornika, załadunku wozów paszowych, czy chociażby przewożeniu bel – dodaje Sawczenko.

Ładowarka Fimaks – ile kosztuje?

Ładowarkę możemy zamówić w dwóch wariantach – w wersji z kabiną, klimatyzacją oraz radiem w cenie 170 tys. zł netto oraz w wersji z daszkiem ochronnym – wówczas jej cena 158 tys. zł netto. Innych dodatkowych opcji wyposażenia producent nie przewidział.