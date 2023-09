Yükay Tarım Makineleri to turecki producent maszyn rolniczych założony w 2009 roku, a specjalizujący się w produkcji siewników zbożowych, pneumatycznych punktowych, sadzarek oraz rozsiewaczy nawozu. Swoje maszyny „wypuszcza” pod markami Barlas oraz Güngör Agri.

Na jednej z wielu tegorocznych wystaw rolniczych, „natknęliśmy” się na interesujący pneumatyczny siewnik punktowy Barlas Lynx. Zwrócił ona naszą uwagę przede wszystkim możliwością równoczesnego podsiewu nawozu, w tym dodatkowo także tego w formie mikrogranulatu, a wiadomo że w dzisiejszych czasach oszczędzać trzeba na różne sposoby, także ograniczając liczbę zabiegów agrotechnicznych.

Ponadto zbiorniki nawozowe wykonane zostały ze stali nierdzewnej, a za wysiew odpowiadają podwójne, sprężynowo zabezpieczone redlice talerzowe. Turecki siewnik jest więc na wskroś uniwersalną maszyną.

– Barlas Lynx to siewnik punktowy pneumatyczny, tutaj akurat 6-rzędowy, przeznaczony m.in. do siewu kukurydzy, buraka, słonecznika. Skrzynia nasienna i na mikrogranulat z „kwasówki”, dwie skrajne sekcje składane, a będąc precyzyjnym wsuwane hydraulicznie do transportu. Ponadto posiada on dwutalerzowe redlice siewne – informował Kamil Smykla z polskiego oddziału firmy Barlas.