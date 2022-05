Ile przyjdzie nam zapłacić za zakup tureckiej przystawki do zbioru kukurydzy marki Elibol? fot. mat. prasowe

Na rynku przystawek do zbioru kukurydzy prym wiedzie kilka zachodnich marek. Jak się jednak okazuje, coraz śmielej radzi sobie także turecki producent - Elibol. Czym firma przyciąga nowych klientów?

Myśląc o przystawkach do kukurydzy z pewnością w pierwszej kolejności myślimy o renomowanych producentach pokroju Geringhoff, Capello, Dominoni, Olimac, czy chociażby Fantini. Czy turecki Elibol ma argumenty, aby stopniowo zwiększać swoje udziały rynkowe? Sprawdźmy to.

Elibol - przystawka z Turcji

Poszukując nowych przystawek do kukurydzy możemy natknąć się na wyroby marki Elibol, która w Polsce sprzedawana jest przez firmę Pawelecagro z woj. małopolskiego.

Jak dowiadujemy się od dystrybutora, w skali roku w Polsce sprzedawanych jest ok. 30 przystawek do kukurydzy tej marki, co należy uznać za dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, iż wyroby te są oferowane w naszym kraju dopiero od 3 lat.

Co ciekawe, w cenie producent oferuje polakierowanie przystawki pod kolor kombajnu fot. mat. prasowe

Przystawki Elibol są produkowane w Turcji, w mieście Sandikli od około 12 lat. W ofercie firmy znajdziemy przystawki o ilości rzędów od 4 do 12 na ramie sztywnej oraz wersje 6- i 8- rzędowe składane hydraulicznie.

Jak twierdzi dystrybutor, w Polsce najlepiej sprzedają się przystawki 6-rzędowe składane hydraulicznie oraz 5-rzędowe ze sztywną ramą.

Konstrukcja przystawek

Przystawki Elibol charakteryzują się prostą budową oraz ceną, która jest znacznie niższa od maszyn oferowanych przez bardziej renomowanych producentów.

Tym co wyróżnia przystawki Elibol są żeliwne korpusy przekładni, napędami realizowanym przez przekładnie kątowe oraz trwałymi elementami roboczymi - stosowane są chociażby łańcuchy SKF, czy włoskie noże.

Na każdej przekładni zostały zamontowane sprzęgła przeciążeniowe chroniące elementy przed ich uszkodzeniem, a noże wałków wciągających oraz rozdrabniacza pokryte są węglikiem wolframu, co powinno gwarantować dłuższy okres ich eksploatacji.

Już w standardzie maszyny posiadają boczne spirale do połamanej kukurydzy oraz docinacze 2-nożowe.

Przystawki do zbioru kukurydzy Elibol - ceny

Za 4-rzędową maszynę przyjdzie zapłacić ok. 111 tys. zł brutto (wszystkie ceny w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Za docinacz 3-nożowy należy dopłacić po ok. 300 zł za 1 rząd, a opcjonalne multizłącze hydrauliczne w zależności od modelu kombajnu będzie nas kosztowało od 1,8 tys. zł do prawie 10 tys. zł.

Przystawka 5-rzędowa ze sztywną ramą oraz docinaczem 3-nożowym została zaś wyceniona na 137 tys. zł

Gdybyśmy jednak zechcieli postawić na przystawkę 6-rzędową składaną hydraulicznie, wówczas musimy przygotować ok. 172 tys. zł.

Co ciekawe, w cenie producent oferuje polakierowanie przystawki pod kolor kombajnu.

Aktualny czas oczekiwania na zamówienie wynosi 3 miesiące w przypadku maszyn na ramie sztywnej i ok. 6 miesięcy na przystawki składane hydraulicznie.

Czy ktoś z Was użytkuje przystawki marki Elibol? Jakie są Wasze doświadczenia?