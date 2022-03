TUZ-y polskiego rolnictwa, czyli oferta Metal-Plastu na Agrotech 2022

Na targach zawsze warto zwiedzić teren wokół hal by sprawdzić co nowego słychać u nieco mniejszych firm produkujących maszyny uprawowe, przyczepy, elementy wyposażenia ciągników czy inne produkty specjalistyczne. Wśród takich przedsiębiorstw na Agrotech 2022 spotkaliśmy m. in. Metal-Plast z okolic Brodnicy.

Firma z pogranicza Kujaw i Warmii po raz pierwszy pojawiła się w Kielcach. Metal-Plast to polski producent maszyn rolniczych, TUZ-ów, balastów do ciągników, ładowarek i ładowaczy, wideł do palet, chwytaków do bel, łyżek czy pługów śnieżnych. Ponadto w ofercie znajdują się rozwiązania usprawniające pracę maszyn np. przy TUZ-ach czy obciążnikach.

Wszystkie elementy są wykonywane w Polsce we własnym zakładzie. Oprócz oferty stałej producent może wykonać elementy na specjalne zamówienie.

Jak powiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstwa ich dewizą jest produkt trwały i niezawodny. Szczególna uwaga kładziona jest na zabezpieczenia antykorozyjne. Dlatego produkty Metal-Plast są malowane proszkowo, farbami najwyższej klasy.

W Kielcach przedstawiciele przedsiębiorstwa byli zadowoleni z frekwencji - zainteresowanie ofertą wśród odbiorców indywidualnych było całkiem spore.

Specjalizacja: TUZ-y

Specjalizacją firmy są przednie TUZ-y, które dość licznie zaprezentowano na Agrotechu. W ofercie są urządzenia dedykowane do większości znanych marek ciągników, od Ursusów C-360 przez Renault czy Zetora do Lamborghini i Valtry.

Do kupienia jest także TUZ uniwersalny, czyli nieco tańsza alternatywa, którą w łatwy sposób można zamontować na każdej maszynie, ale adaptację trzeba wykonać własnoręcznie. Rozwiązanie jest dobre także do skomplikowanych ciągników i maszyn rolniczych, gdzie ciężko pobrać wymiary do standardowego podnośnika. Można go też wykorzystać w indywidualnych projektach, gdyż korpus TUZ-a pasuje praktycznie do każdego urządzenia.

Matal-Plast poleca balasty

Oprócz TUZ-ów sporą część sprzedaży zajmują balasty. Do balastów dołączony jest wskaźnik pozycji pomagający określić położenie obciążenia. Dostępne wagi balastów: 2500kg, 1800kg, 1500kg, 1200kg, 1000kg, 800kg, 600kg, 400kg, 300kg.