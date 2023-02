Twórcy ładowarek Bobcat docenieni jako wynalazcy w USA

W 1957 r. został zbudowany pierwowzór ładowarki o sterowaniu burtowym, z których słynie Bobcat fot. mat. prasowe

Cyril i Louis Keller, bracia, którzy wynaleźli pierwszą ładowarkę kompaktową (później nazwaną ładowarką o sterowaniu burtowym Bobcat), zostali wybrani, by dołączyć w 2023 r. do Galerii Sław Krajowych Wynalazców (NIHF) w USA. NIHF co roku przekazuje wyrazy uznania dla wynalazców, promuje kreatywność oraz pobudza ducha innowacji i przedsiębiorczości.

Za swój wynalazek Cyril i Louis Keller zostali dołączeni do Galerii Sław Krajowych Wynalazców Stanów Zjednoczonych. Jak to się wszystko zaczęło W latach 50. XX wieku Cyril i Louis prowadzili mały warsztat kowalski i mechaniczny w stanie Minnesota w USA, budując i naprawiając maszyny dla miejscowych farmerów. Czytaj więcej Test ładowarki Bobcat TL38.70HF o mocy 137 KM Pewien farmer zwrócił się do nich z potrzebą: chciał zamówić samobieżną ładowarkę, która byłaby dość lekka, aby unieść ją na drugą kondygnację stodoły dla indyków, i dość mała, aby zmieściła się pomiędzy słupami stodoły. W odpowiedzi w 1957 r. Kellerowie zbudowali trójkołową ładowarkę z dwoma kołami napędowymi z przodu i kółkiem obrotowym z tyłu – był to pierwowzór nowoczesnej ładowarki o sterowaniu burtowym. Ładowarka zwróciła uwagę firmy Melroe Manufacturing Company (obecnie Bobcat), która zaprosiła Kellerów, aby zaprezentowali swój wynalazek na stoisku firmy na Targach Stanu Minnesota w 1958 r. Po udanej prezentacji na targach Melroe Manufacturing Company otrzymała wyłączne prawa produkcji do tej maszyny za tantiemy i zatrudniła braci Keller, aby udoskonalili konstrukcję i uruchomili jej produkcję. Pierwsza ładowarka o sterowaniu burtowym W 1960 r. konstrukcję ładowarki ulepszono, dodając z tyłu drugi zestaw kół napędowych. Napęd na cztery koła sprawił, że M400 stała się pierwszą prawdziwą ładowarką o sterowaniu burtowym na świecie. „Sterowanie burtowe" oznacza układ kierowniczy, który pozwala maszynie na skręt na długości własnej sylwetki. Potem pojawiła się marka Bobcat, czyli „ryś", nawiązująca do wytrzymałości, szybkości i zwinności tych maszyn. Czytaj więcej Okiem użytkownika: ładowarki Merlo i tysiąc godzin pracy rocznie - Ładowarka Bobcat miała pozytywny wpływ na tysiące pracowników firmy, dealerów, którzy ją sprzedają, a także klientów, którzy wykorzystują ją każdego dnia w swojej pracy. Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, jest ona integralną częścią naszego codziennego życia – od pomocy na gospodarstwach rolnych, dzięki którym pojawia się jedzenie na naszym stole, po dźwiganie materiałów, z których budowane są nasze domy i biura – powiedział Joe Keller, syn Louisa. Bobcat oferuje obecnie ponad 100 produktów w branżach maszyn kompaktowych, sprzętu zagospodarowania terenu i wyposażenia przemysłowego, produkuje też ponad 150 rodzin osprzętu. Ten wyraz uznania to wielki zaszczyt dla rodzin taty i Cyrila, ale nie tylko dla nas. To uznanie dla wszystkich dawnych i obecnych pracowników firmy Bobcat, dzięki których pomocy nasza mała „ładowarka Kellerów" stała się maszyną Bobcat, którą znamy dzisiaj. To był dla nas wielki zaszczyt obserwować z bliska, jak wynalazek ten zrewolucjonizował sposób pracy na całym świecie – dodał Joe Keller, przyjmując nagrodę w imieniu ojca i stryja. Czytaj więcej Ładowarka Kramer KT407 okiem użytkowników

