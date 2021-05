TYM - ciągniki i maszyny jakich (być może) nie znacie

W naszym cyklu o ciągnikach i maszynach jakich (być może) nie znacie, TYM razem zawitamy do Korei (Południowej, żeby nie było).

Sprzęt z Korei już dawno zagościł w naszych domach i garażach. Samsung, LG, Kia, Hyundai to tylko niektóre firmy, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, używając ich na co dzień. Jednak jeśli chodzi o sprzęt rolniczy, sprawa wygląda nieco inaczej, a szkoda, bo w Korei mają się czym chwalić.

동양 물산 - tak się nazywa powstała w 1951 r. firma, którą dziś znamy jako Tong Yang Moolsan (TYM). Nieprzypadkowo jej koreańska nazwa oznacza “Produkty orientalne”, bo od 1972 r. specjalizująca się do tej pory w wyrobach metalowych firma zajęła się handlem zachodnimi maszynami rolniczymi, a w rok później rozpoczęła własną produkcję w nowo wybudowanej fabryce Anyang.

Od tego czasu działalność w sektorze maszyn rolniczych stała się dla koreańskiego TYM-a niezwykle intratna. Umowy między innymi z japońskim Iseki i amerykańskim John Deere umocniły zarówno kapitał firmy, jak i jej technologiczne możliwości, a od kilku lat TYM jest największym koreańskim producentem maszyn rolniczych.

Globalna sieć sprzedaży maszyn TYM obejmuje niemal wszystkie kontynenty, jednak szczególnie widoczna jest w Europie, w tym także w naszym kraju. Choć firma TYM kojarzy się z ciągnikami rolniczymi, produkuje wiele specjalistycznych maszyn rolniczych przeznaczonych na duże obszary produkcji między innymi ryżu.

Przyjrzyjmy się kilku maszynom rolniczym, których (być może) nie znacie.



TYM K1-HC

TYM K1-HC miniciągnik do pól ryżowych. fot. TYM

Idea budowy ciągników “na szczudłach” nie jest nowa, ale przyznacie sami, że ten model robi wrażenie. TYM K1-HC przeznaczony jest do prac na podmokłych plantacjach ryżu. Ważący zaledwie 978 kg ciągnik jest wyposażony w 19-konny, chłodzony ciecz a diesel Yanmar. Skrzynia ma 6 biegów do przodu i 2 do tyłu, a udźwigiem trójpunktowego zawieszenia steruje hydraulika.

TYM PF48

TYM PF48 półautomatyczna samojezdna sadzarka fot TYM

To egzotyczne na pierwszy rzut oka urządzenie to półautomatyczna sadzarka do ryżu. Operator tej maszyny porusza się za nią, sterując nią za pomocą manetek jak w motorze. Moc chłodzonego powietrzem jednocylindrowego silnika to 5,4 KM, a waga całej maszyny 172 kg.

TYM CX6130

TYM CX6130 kombajn do zbioru ryżu fot. TYM

Posadzony ryż trzeba zebrać i do tego służą kombajny CX, z których największy widać na ilustracji. CX 6130 wyposażony jest w zaawansowane systemy automatyki zbioru i omłotu. Ten ważący 4,5 tony pojazd porusza się na gąsienicach, a napęd zapewnia silnik Yanmar o pojemności 3 l i mocy 120 KM. Szerokość koszenia wynosi niecałe 2 m przy maksymalnej prędkości roboczej 1,5 m/s.

TYM TOP6

TYM TOP6 mechaniczna sadzarka do cebuli fot. TYM

Kolejna niezwykła maszyna to nic innego niż zautomatyzowana sadzarka do cebuli. Choć wyposażona jest w jednocylindrowy silnik o mocy 5 KM, służy do napędu elementów roboczych maszyny. Jej operator porusza się za nią, obsługując maszynę za pomocą manetek. Maszyna wyposażona jest w hydraulikę, która podnosi głowicę sadzarki.

TYM TE1800

TYM TE1800 minikoparka fot. TYM

Gąsienicowa minikoparka o symbolu TE1800 poza łyżką o szerokości 46 cm posiada także hydraulicznie sterowany lemiesz. Maksymalna głębokość kopania wynosi 2 m, a całość napędza silnik Yanmar o mocy 14 KM.

Powyższe maszyny rolnicze to tylko część bogatej oferty koreańskiej firmy TYM. Jak każda inna firma i ona dopasowuje swoje produkty do specjalnych wymagań poszczególnych rynków. Pamiętajmy, że południowo-wschodnia Azja i Europa to dwa różne środowiska zarówno pod względem rolnictwa, jak i wymagań sprzętowych.

Przejdźmy do bardziej europejskiego sprzętu produkowanego przez Koreańczyków. Sprzętu, który znamy z pól lub, co dla marki TYM jest normalną praktyką, z salonów sprzedaży innych producentów. Dziej się tak, ponieważ Koreańczycy produkują na zlecenie innych marek wiele modeli ciągników.

To właśnie ciągniki kojarzymy z tą koreańską marką, bo na międzynarodowym rynku TYM oferuje aż 26 modeli zgrupowanych w siedmiu seriach i mocach od 19 do 129 KM. Przyjrzyjmy się największemu modelowi 7. serii.

TYM TS130

Ciągnik TYM TS130 fot.TYM

TS 130, jak określają go sami Koreańczycy, należy do kategorii ciągników premium. Za moc odpowiada 129-konny turbodoładowany silnik Deutz o pojemności 3,6 l. Skrzynia biegów 36/36 z elektrohydraulicznym rewersem pozwala na osiągnięcie prędkości 37 km/h.

Wałek WOM o trzech prędkościach 540/750/1000. Pełne i komfortowe wyposażenie kabiny wraz z tylną kamerą. Hydraulika o całkowitym przepływie 111,4 l/min pozwala na udźwig 4340 kg na tylnym TUZ-ie. Dane techniczne, poziom wyposażenia i ergonomia obsługi w niczym nie odbiegają od jego europejskich konkurentów.

Jak widać, Koreańczycy mimo wyśrubowanych norm emisji spalin nie odpuszczają lukratywnego rynku sprzedaży ciągników w Europie, współpracując z niemieckim Deutzem. I TYM razem im się powiodło.

