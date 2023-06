Tysiąc złotych za konia mechanicznego. Oto tanie ciągniki Maxus

Obecnie chiński Maxus oferuje na polskim rynku ciągniki o mocy od 50 do 280 KM fot. mat. prasowe

Tysiąc złotych za jednego konia mechanicznego w ciągniku rolniczym? W naszych europejskich realiach należałoby to uznać za "marzenie ściętej głowy". Jak się jednak okazuje, za 200 tys. zł netto możemy nabyć 200-konnego, chińskiego Maxusa. Brzmi interesująco?

Chińskie maszyny budowlane mają już w jakiś sposób ugruntowaną pozycję na rynku. Czy to samo za kilka lat będzie miało miejsce z ciągnikami rolniczymi? Sprawdźmy, co oferują chińskie ciągniki Maxus.

Ma być tanio i jest tanio

Chińskie ciągniki Maxus na portalach ogłoszeniowych przyciągają atrakcyjnymi cenami oraz ciekawym wyglądem zewnętrznym. Nieco jednak tracą przy bliższym przyjrzeniu się im, ale pamiętajmy, że tutaj ma być przede wszystkim tanio. Skąd wynikają te stosunkowo niskie ceny?

- Na ten moment nie musimy dokonywać ekspozycji traktorów, utrzymania sieci dealerskiej, więc jest to dobra okazja do zakupu ciągników Maxus w relatywnie niskich cenach. Można się spodziewać, że z czasem ceny traktorów będą wyższe, bo dojdą liczne koszty, jak chociażby szeroko pojętej ekspozycji maszyn, obecności na targach, czy koszty marketingu – zaznacza Rafał Wasilewski, członek zarządu Maxus Machinery sp. z o.o.

Obecnie niektóre ciągniki są dostępne do obejrzenia w Polsce, firma zapowiada także iż pod koniec roku będzie chciała wziąć udział w targach rolniczych i tam zaprezentuje szerszą ofertę m.in. traktorów.

W tej chwili pracujemy nad ekspozycją. Zauważamy, iż klient chciałby dotknąć tego ciągnika, usiąść w kabinie itd. Od razu zaznaczę, że te rozwiązania pociągną za sobą wyższą cenę, bo tych kosztów obecnie po prostu unikamy. Trzeba się liczyć, że w zależności od modelu ceny mogą wówczas wzrosnąć od 20 do nawet 50 tys. zł na sztuce – dodaje Wasilewski.

200 tys. zł netto (wszystkie ceny w artykule wyrażone są w wartościach netto) za 200-konny model, 290 tys. zł za model 280-konny, czy chociażby 99 tys. za ciągnik 75-konny. Te ceny zdecydowanie oddziałują na wyobraźnię. Co oferują traktory w tym budżecie?

Wnętrza ciągników Maxus są proste, żeby nie powiedzieć toporne. Na pierwszy rzut oka przypominają nieco wnętrza Belarusów, z tą tylko różnicą, iż w Maxusach jest ono nieco bardziej atrakcyjne wizualnie fot. mat. prasowe

- Żeby było jasne, nie możemy bezpośrednio porównywać prostych, mechanicznych ciągników Maxus z ciągnikami europejskich marek. Trzeba mieć tego świadomość, że chiński ciągnik ma być z założenia tani i prosty, dlatego też jest on często o połowę tańszy. Pamiętajmy też, że masy wyjściowe ciągników Maxus są niższe, a udźwigi podnośników są odpowiednio słabsze, aniżeli w przypadku europejskiej konkurencji – wyjaśnia Rafał Wasilewski, członek zarządu Maxus Machinery sp. z o.o.

Nie zmienia to jednak faktu, że Maxus pozwala na poszerzenie wyboru rolnikom jeśli chodzi o zakup ciągnika. Dość powiedzieć, że nierzadko nowy, chiński ciągnik będzie kosztował tyle, co używany, kilkuletni traktor z logo renomowanej marki na masce. Wybór w tym wypadku należy do klientów.

Utkwiła mi w głowie rozmowa z rolnikiem, który poszukiwał ciągnika o mocy 300 KM, gdzie europejska konkurencja zaproponowała za swój traktor cenę 1,3 mln zł. U nas taki ciągnik kosztuje obecnie ok. 300 tys. zł netto – dodaje Wasilewski.

Pod względem parametrów technicznych chińskie Maxusy mocno odstają od europejskiej konkurencji. Dość wspomnieć, że w 200-konnym modelu udźwig podnośnika wynosi zaledwie 3,6 t, w standardzie zastosowano haki kategorii drugiej, a masa własna traktora to ok. 6,4 t fot. mat. prasowe

W drugiej części artykułu poświęconego ciągnikom Maxus sprawdzimy ile trwa dostawa traktorów do Polski, zapytamy, czy maszyny te znalazły już odbiorców w Kraju nad Wisłą, dowiemy się, czy ciągniki te spełniają aktualne normy emisji spalin, a także zweryfikujemy, jak firma podchodzi do testów ciągników w gospodarstwach rolników.

A co Wy myślicie o chińskich ciągnikach Maxus? Bylibyście zainteresowani zakupem takiego sprzętu? Jesteście zwolennikami prostych, mechanicznych i tanich traktorów, czy może jednak stawiacie na komfort i najnowsze technologie? Dajcie znać w komentarzach!