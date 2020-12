U Massey Ferguson'a promocyjnie

Polski oddział firmy Massey Ferguson w kwestii promocji przedsezonowych przygotował kilka ciekawych ofert na swoje ciągniki i kombajny. Warto się nad nimi pochylić.

Massey Ferguson to jedne z najbardziej rozpoznawalnych maszyn w naszym kraju. Któż bowiem nie pamięta ciągników Massey Ferguson 235 czy 255. Teraz czerwone maszyny można nabyć w ciekawych promocjach.

Ciągniki rolnicze

Tutaj uwagę warto zwrócić na model MF 7715 S Dyna-6 z silnikiem Agco Power o mocy 155 KM w cenie od 326 600 zł netto. Co godne podkreślenia jest to ciągnik z 6-cylindrowym silnikiem, a to w dzisiejszych czasach w tej klasie mocy nie jest już tak oczywiste. Skrzynia sparowana z tym wydatnym agregatem oferuje 6 biegów przełączanych pod obciążeniem w czterech zakresach oraz dodatkowo tryb Eco.

Massey Ferguson 7715 S to maszyna stworzona z myślą o ciężkiej pracy polowej i transportowej. Duży rozstaw osi 2,88 m, średnia masa na poziomie 7200 kg oraz oszczędny i dynamiczny silniki Agco Power to gwarancja najwyższych osiągów i niskich kosztów eksploatacji.

Dodatkowo można do niej nabyć pakiet Efficient za 9 999 zł netto, który zawiera: podłokietnik Command Control posiadający możliwość obsługi co najmniej 2 elektrozaworów oraz tempomatów, amortyzowaną oś przednią oraz amortyzowaną kabinę.

Model trochę większy, czyli MF 7718 Dyna-6 o mocy 180 KM można z kolei aktualnie kupić w cenie od 359 000 zł netto i dokupić do niego również pakiet Efficient za 9 999 zł netto.

I na zakończenie zawodnik wagi ciężkiej w tej kategorii ciągników, czyli MF 8730 S o mocy 325 KM w cenie promocyjnej od 599 900 zł netto. Mocarz wyposażony jest w bezstopniową skrzynię Dyna-VT oraz tylny TUZ o rekordowym udźwigu na poziomie 12 000 kg.

Ciągniki sadownicze

Jeśli zdecydujemy się natomiast na któryś z ciągników sadowniczych serii MF 3700 to możemy otrzymać do 20 tys. zł na dowolne wyposażenie dodatkowe.

Sadownicze Massey Fergusony serii 3700 to cztery modele ze sprawdzonym czterocylindrowym silnikiem Stage 3B o mocy od 75 do 105 KM, skrzynią biegów 24/12 z rewersem elektrohydraulicznym, hydrauliką o wydatku do 120 l/min., udźwigiem tylnego TUZ do 3000 kg, joystickiem oferującym do 9 funkcji w jednej ręce oraz amortyzowaną przednia osią.

Godna podkreślenia jest jeszcze ich szerokość, która kształtuje się od 1 do 3 metra.

Kombajny zbożowe

Tutaj polski oddział marki Massey Ferguson proponuje szczególnie trzy modele kombajnów, a mianowicie MF Activa 7345 S MCS (243 KM, 8600 l pojemności zbiornika, 5 klawiszy wytrząsających oraz heder 4,8, 5,4 lub 6,0 m), MF Activa 7347 S MCS (306 KM, 8600 l pojemności zbiornika, 6 klawiszy wytrząsających oraz heder 5,4, 6,0 lub 7,0 m) oraz MF Beta 7370 (360 KM, 9000 l pojemności, 6 klawiszy i heder 6,0 lub 7,0 m) z rozszerzoną gwarancją MF Care na 3 lata / 1000 godzin / z udziałem własnym 1900 zł netto.

Rozszerzona gwarancja MF Care jest przedłużeniem podstawowej gwarancji (1 + 2 lata) do maksymalnie 1000 godzin pracy kombajnu w zależności co nastąpi wcześniej. Gwarancja wydłużona od drugiego roku jej trwania oparta jest o wkład własny klient w wysokości 1900 zł netto do każdej naprawy powyżej tej wartości.

W przypadku naprawy poniżej kwoty 1900 zł netto klient ponosi całość kosztów. Rozszerzona gwarancja nie wymaga oddzielnej umowy serwisowej. Gwarancja zapewnia zastosowanie oryginalnych części zamiennych Agco Parts oraz wykonanie wszystkich napraw przez autoryzowany serwis dealera Massey Ferguson.