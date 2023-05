Wiemy już, czym jest ubezpieczenie Agrocasco, przed jakimi ryzykami nas chroni, a także jakie maszyny możemy nim objąć. Pora więc sprawdzić, jakie są trendy na rynku tych ubezpieczeń.

Może się zdarzyć, że choć ubezpieczymy nasze maszyny w ramach Agrocasco, to w razie wystąpienia szkody wcale nie otrzymamy odszkodowania. Dlaczego? Jak takiej sytuacji uniknąć?

Ubezpieczenia Agrocasco. Kiedy nie otrzymasz odszkodowania?

Jakie są trendy na rynku ubezpieczeń Agrocasco? Czy w branży z roku na rok obserwuje się zwiększone zainteresowanie rolników tym ubezpieczeniem?

- Ceny nowoczesnych maszyn rolniczych, takich jak ciągniki czy kombajny, osiągają dzisiaj wartości porównywalne z rynkiem nieruchomości, co powoduje, że ubezpieczenie Aagrocasco staje się nie tyle luksusem, co koniecznością - zwłaszcza w przypadku nowych, wartościowych maszyn – podkreśla Agnieszka Skrajny, menadżer ds. sprzedaży w towarzystwie Agro Ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem sprzętu rolniczego, np. awaria, czy chociażby kradzież mogą utrudnić wykonywanie codziennych prac, a tym samym spowodować spore straty finansowe.

Co więcej, maszyny rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz intensywność eksploatacji są szczególnie narażone na różnego rodzaju incydenty - zarówno podczas prac polowych, jak i na drogach.

- Na szczęście, obserwujemy pozytywny trend wzrostu świadomości wśród rolników na ten temat. Coraz częściej dostrzegają oni znaczenie ubezpieczenia Agrocasco i decydują się na tę formę ochrony, zabezpieczając tym samym swoje gospodarstwa i inwestycje – dodaje Agnieszka Skrajny.

Jakie maszyny najczęściej są ubezpieczane?

Gdybyśmy mieli spojrzeń na to, jakie maszyny są najczęściej ubezpieczane, to będą to maszyny nowe, czy też używane?

- Z naszego doświadczenia wynika, że zarówno nowe, jak i używane, ale analizując to bliżej, zauważamy pewne niuanse. W przypadku nowych maszyn, zdecydowana większość rolników decyduje się na ubezpieczenie. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wysoką wartość tych urządzeń i fakt, że są one często finansowane za pomocą leasingu lub kredytu, gdzie ubezpieczenie jest wymogiem. Rolnicy, którzy inwestują w nowe maszyny, są świadomi, że każda awaria czy kradzież może stanowić poważne zagrożenie dla ich działalności – zaznacza Agnieszka Skrajny, reprezentująca firmę Agro Ubezpieczenia.

Nieco bardziej zawiła jest sytuacja, jeśli mówimy o maszynach używanych.

- W tym wypadku część rolników decyduje się na ubezpieczenie, zwłaszcza jeśli maszyny te są kluczowe dla ich działalności, ale niektórzy z nich mogą zdecydować, że ryzyko jest na tyle małe, że mogą sobie pozwolić na brak polisy. Jednak, niezależnie od wieku maszyny, coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę z konieczności zabezpieczenia swojego sprzętu. To bardzo pozytywny trend, który pokazuje rosnącą świadomość rolników dotyczącą zarządzania ryzykiem i ochrony swoich inwestycji – podsumowuje nasza rozmówczyni.

Agrocasco: Kiedy nie otrzymamy odszkodowania?

Warto również pamiętać, że samo wykupienie ubezpieczenia, to jeszcze nie wszystko, bowiem ubezpieczony powinien spełniać pewne obowiązki, by w razie potrzeby mógł otrzymać odszkodowania.

Będą to m.in. szkody, które spowodowała osoba, nie posiadająca uprawnień do kierowania daną maszyną rolniczą np. prawo jazdy, czy inne specjalistyczne uprawnienia. Ponadto odszkodowania nie przysługuje operatorowi, który w czasie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy innych substancji psychoaktywnych.

Odszkodowania nie uzyskamy także w sytuacji, w której uszkodzenia powstały podczas używania ubezpieczonych maszyn rolniczych do popełnienia przestępstwa, gdy maszyna lub jej część zużyły się w naturalny sposób w wyniku eksploatacji oraz gdy szkoda powstała w wyniku wad lub usterek istniejących przed rozpoczęciem odpowiedzialności towarzystwa.