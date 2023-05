Choć wszelkiego rodzaju ubezpieczenia towarzyszą nam na każdym kroku, to wciąż nie wszyscy rolnicy wiedzą, jakie korzyści daje ubezpieczenie Agrocasco, a także przed jakimi ryzykami nas chroni.

Jakie maszyny możemy ubezpieczyć w ramach Agrocasco, a także jakie są trendy na rynku w tym zakresie? Sprawdźmy to.

Autocasco dla maszyn rolniczych

Jak najprościej wytłumaczyć osobom niebędącym w temacie, czym jest ubezpieczenie Agrocasco? Czy możemy je porównać do ubezpieczenia Autocasco znanego z branży motoryzacyjnej?

- Ubezpieczenie Agrocasco można rozumieć jako odpowiednik ubezpieczenia Autocasco, ale skierowanego do specyfiki sprzętu rolniczego. To kluczowe rozróżnienie, które podkreśla nasze zrozumienie unikalnych potrzeb i wyzwań, z którymi borykają się rolnicy. Agrocasco, podobnie jak Autocasco, jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą niespodziewanie zakłócić działalność rolniczą. Niezależnie od wielkości gospodarstwa, rodzaju upraw lub używanego sprzętu, Agrocasco oferuje spersonalizowane rozwiązania, które chronią najcenniejsze narzędzia pracy rolnika – wyjaśnia Agnieszka Skrajny, menadżer ds. sprzedaży w towarzystwie Agro Ubezpieczenia.

Można więc zadać pytanie, na czym polega podobieństwo obu ubezpieczeń?

- Podobieństwo do Autocasco polega na kompleksowym podejściu do ochrony - nie jest to jedynie ubezpieczenie od pojedynczych zdarzeń, ale całościowy system zabezpieczający, który jest zawsze gotowy do działania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Tak jak Autocasco jest niezastąpione dla kierowcy, tak Agrocasco staje się nieodłącznym partnerem dla każdego rolnika, który chce zapewnić sobie pewność i spokój ducha – podkreśla Agnieszka Skrajny.

Przed czym chroni nas ubezpieczeni Agrocasco?

Przechodząc dalej, warto byłoby sprecyzować, przed czym dokładnie chroni nas ubezpieczenie Agrocasco.

Agrocasco chroni ubezpieczającego od szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie sprzętu w wyniku spalenia lub kradzieży. Dużo w tym wypadku zależy od zakresu ubezpieczenia, jak zostanie wybrany przez klienta.

- W naszym TU oferta jest dostosowana do wymagań zarówno tych, którzy poszukują ubezpieczeń podstawowych, jak i chcących być pod pełną ochroną. Dlatego też stworzyliśmy trzy warianty ubezpieczeń: podstawowy, rozszerzony i pełny. Wszystkie warianty są w formule all risks, co oznacza, że ubezpieczone są wszystkie przyczyny szkód, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w OWU – zaznacza przedstawicielka firmy Agro Ubezpieczenia.

Jaki sprzęt można ubezpieczyć Agrocasco?

Jeśli chodzi o to, jakie maszyny mogą zostać objęte ubezpieczeniem Agroacasco, to ich wachlarz jest naprawdę szeroki i obejmuje wszystkie maszyny rolnicze wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Wymogiem jest jednak to, by ich wiek nie przekraczał 35 lat.

W praktyce więc bez problemu ubezpieczymy m.in. ciągniki, kombajny, sieczkarnie samojezdne, prasy rolnicze, ale także mniej skomplikowane maszyny jak chociażby siewniki, kultywatory, kosiarki, a nawet hedery, czy ładowacze czołowe.

Istnieją jednak pewne wyłączenia, kiedy to danego sprzętu rolniczego nie będziemy mogli ubezpieczyć. Wśród nich znajdują się m.in. maszyny rolnicze wykonane systemem gospodarczym, zarejestrowane jako zabytkowe, czy złożone poza firmą producenta sprzętu lub przeznaczone do likwidacji bądź do złomowania.

W drugiej części tekstu poświęconego ubezpieczeniom Agrocasco sprawdzimy jakie są trendy na rynku ubezpieczeń oraz zweryfikujemy w jakich przypadkach ubezpieczony może nie otrzymać odszkodowania.