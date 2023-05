Układ hydrauliczny szumi, olej się grzeje. Naprawa New Hollanda T6050

Jak przebiegła naprawa? O tym na filmie. , fot.kh

"Na warsztat" do Mariusza Zdanowskiego trafił ciągnik New Holland T6050 Plus z usterką układu hydraulicznego. Teoretycznie wszystko działało, ale z układu było słychać szum, a olej się nagrzewał. Jakie naprawy zostały przeprowadzone?

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda układ hydrauliczny ciągnika New Holland T6000 Plus z pompą typu load-sensing.

Zobaczysz jak przeprowadza się diagnostykę układu hydraulicznego i dowiesz się jak interpretować wskazania przyrządu.

Zobaczysz demontaż układu.

Otrzymasz wskazówki co do zasad montażu elementów układu hydraulicznego. Ciągnik New Holland T6050 Plus trafił do zakładu Agro-Mechanika w Borkach-Kosach z dość ciekawą przypadłością. Przy używaniu układu hydraulicznego dźwignie jakby nie odbijały - słychać było szum w układzie. Obroty silnika nieco zwalniały, a po dłuższej pracy olej się nagrzewał.

