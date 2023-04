Korzenie kombinatu rolno-spożywczego Ristone Holdings sięgają 1998 r., a jego założycielem i prezesem jest obywatel Ukrainy Vadim Nesterenko. Przedsiębiorstwo modernizuje zaplecze maszynowe kupując sprzęt firm Case IH, Deutz-Fahr, John Deere i kilku innych.

Ristone Holdings to potentat ukraińskiej branży rolno-spożywczej. Ostatnio firma zainwestowała około 65 mln hrywien – ponad 7 mln złotych – w nowe ciągniki, opryskiwacz i inne ciekawe maszyny, które będą pracowały na polach jednej z jej wielu spółek. Kwota pokaźna, ale w stosunku chociażby do ogromnych połaci pól tego przedsiębiorstwa, wydaje się wręcz kroplą w morzu potrzeb. To jednak tylko początek.

Różnorodność marek: od Case IH do Kvernelanda i Great Plains

Do gospodarstw zrzeszonych w Ristone Holdings trafiły maszyny renomowanych firm europejskich i amerykańskich. Wśród nich są.:

- ciągnik Case IH Magnum 340, rocznik 2021,

- ciągnik Deutz-Fahr 9340TTV, 2022,

- ciągnik Deutz-Fahr 8280TTV, 2023,

- opryskiwacz samojezdny John Deere M4040, 2022,

- brona ścierniskowa Bednar Striegel-Pro PE 12000 o szerokości roboczej 12 m, 2022,

- kultywator Case IH Tiger-Mate 255, 2021,

- siewnik zbożowy do siewu bezpośredniego Great Plains Spartan 907, szerokość 9 m,

- rozsiewacz nawozów mineralnych Kverneland Exacta HL-1875-HD, 2020.

Trzeba przyznać, że wymienione wyżej maszyny to topowy sprzęt, a ich dane specyfikacje oraz dane techniczne mogą robić wrażenie. Maszyny wprawdzie znane w większości z naszych pół, ale np. kultywator Case IH, opryskiwacz samojezdny JD i siewnik Great Plains to urządzenia popularne i stosowane głównie w Ameryce Północnej. Oficjalny komunikat wydany przez holding informuje, że główną formą zakupu nowego sprzętu rolniczego jest leasing.

Imponujące struktura i zakres działalności

Aktualnie struktura Ristone Holdings obejmuje 26 przedsiębiorstw rolno-przetwórczych i spożywczych. Kombinat uprawia około 67 tys. hektarów (własnych oraz dzierżawionych) na terytorium obwodów dniepropietrowskiego, charkowskiego i zaporoskiego.

Areał, na którym sieje się zboże, sadzi ziemniaki, prowadzi pieczarkarnię i szklarnie warzywne oraz utrzymuje się fermy mięsne i mięsno-mleczne (krowy mleczne, bydło mięsne, trzoda chlewna), sukcesywnie się jednak powiększa. Zatrudnienie gwarantujące obsługę tych aktywów to ponad 5 tys. pracowników.

Oprócz użytków rolnych holding posiada także 4 elewatory, młyn, 5 piekarni, peleciarnie, nowoczesny kompleks olejarni (głównie olej słonecznikowy) oraz punkty handlu hurtowego i detalicznego produktami rolnymi i spożywczymi.

Produkty pochodzące z kombinatu dostarczane na rynek krajowy Ukrainy, a także do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Priorytetem dostaw do krajów UE jest zboże i olej słonecznikowy.

Na zakończenie dodajmy, że spółka Ristone Holdings zarejestrowana jest na Cyprze.