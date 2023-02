Osobie z innego kraju może się wydawać, że życie na Ukrainie przypomina materiał z kroniki filmowej z II Wojny Światowej. Rzeczywiście, sytuacja w osadach frontowych jest bardzo trudna – ludzie żyją tam od prawie roku bez prądu, wody i ciepła, nie mają dostępu do innych dobrodziejstw cywilizacyjnych.

Jednak dla sprawiedliwości należy powiedzieć, że większość ludności, która tam pozostała, w tym w Bachmucie, zrobiła to dobrowolnie. Służby państwowe i wolontariusze zapewniają możliwość wyjazdu w bezpieczne rejony Ukrainy każdemu, kto tego chce. Jednak niektórzy ludzie wolą pozostać w swoich rodzinnych domach, nawet jeśli są pod ostrzałem.

Jeśli mówimy o tylnych miastach i wsiach Ukrainy, które stanowią co najmniej 70-75 proc. jej przedwojennego terytorium, to po roku od rozpoczęcia wojny, gospodarce i infrastrukturze udało się dostosować do nowych warunków. Tak, mieliśmy bardzo poważne przerwy w dostawie prądu od listopada do stycznia, ale mimo to wszystkie instytucje publiczne i prywatne funkcjonują bez większych opóźnień.

Duże gospodarstwa bazują wyłącznie na maszynach zachodnich, fot.I.Pavliuk

Rolnicy niezłomnie patrzą w przyszłość

Podobnie wszyscy ludzie, którzy nie są zaangażowani w wojsko, żyją tak samo, jak przed wojną. Dzieci chodzą do szkoły lub uczą się zdalnie, dorośli pracują w poprzednich miejscach pracy.

Mówię to, aby polscy czytelnicy zrozumieli, że gospodarka Ukrainy, choć bardzo ucierpiała od rosyjskiej inwazji i straciła co najmniej jedną trzecią swojej potęgi, to wszędzie tam, gdzie nie ma działań wojennych warunki pracy przedsiębiorstw, w tym sektora rolniczego są normalne. W tym zakresie należy podziękować zarówno pracownikom służby publicznej: przede wszystkim elektrykom, jak i wielu zwykłym obywatelom.

Obecnie rzadko jeżdżę po Ukrainie, ale w roku wojny udało mi się odwiedzić kilku rolników, także tych całkiem blisko frontu. Zaskoczyło mnie, jak niezłomnie patrzą w przyszłość. Wszystkie zadania w polu wykonywane są terminowo i bez zarzutu, wszystkie usługi serwisowe i agronomiczne działają, a nawet kupowane są nowe maszyny rolnicze.

O ile wiosną 2022 roku nie było mowy o zorganizowaniu wystawy rolniczej czy konferencji, to teraz sytuacja się zmieniła. Na Ukrainie zaczęły się odbywać masowe imprezy rolnicze, uaktywnili się producenci nasion, środków ochrony roślin i maszyn rolniczych.

Ukraina, zbiór kukurydzy 2022 r., fot.I.Pavliuk

Sytuacja jest lepsza niż rok temu

Obecnie sytuacja na rynku maszyn rolniczych naprawdę się poprawiła i jest to proces obiektywny. W szczególności w pozakulisowych rozmowach sprzedawcy maszyn rolniczych mówili, że plany sprzedażowe na 2022 r. nie zostały zrealizowane. Na przykład jeden z najpopularniejszych modeli kombajnów na świecie miał już ponad 100 zamówień w przedsprzedaży na Ukrainie.

Spodziewano się, że uda się sprzedać rekordową liczbę kombajnów. Jednak ze względu na wojnę udało się sprzedać klientom 50 sztuk, co jednak też jest dobrym wynikiem. Przecież znaczna część kombajnów została zamówiona do gospodarstw, które obecnie znajdują się na terenach okupowanych, w strefie działań wojennych. Druga sprawa to to, że wielu rolników poniosło takie straty, że nie są w stanie zakupić nowego sprzętu.

Dostęp do maszyn i części jest dobry...

Pamiętam, jak zeszłej wiosny i czerwca dzwoniłem do rolników i narzekali, że nie można kupić paliwa i części zamiennych do nowych maszyn rolniczych. To był prawdziwy koszmar spowodowany problemami logistycznymi. Następnie, aby zatankować samochód, musiałem stać przez 6 godzin na stacji benzynowej, gdzie benzyna była dostarczana najwyżej raz w tygodniu.

Dziś, inaczej niż w pierwszej połowie 2022 r., rolnik w nieokupowanej części Ukrainy może zakupić wszystkie narzędzia niezbędne do pracy i otrzymać wykwalifikowaną pomoc serwisową od specjalistów. Bez problemu można też zatankować swoje pojazdy, a nawet znaleźć paliwo w lepszej cenie.

...ale rolnicy mają ograniczone możliwości finansowe

Ale niestety większość ludzi ma na to bardzo ograniczone środki finansowe. Cena zboża na Ukrainie jest bardzo niska, a rolnicy zmuszeni są albo sprzedawać plony za pół ceny, albo trzymać je w spichlerzach. Pieniędzy jest mało, a ukraiński rolnik nie może tak jak dawniej aktywnie kupować nowych maszyn rolniczych. Firmy dealerskie często spotykają się, oferując korzystniejsze warunki zakupu ciągnika lub kombajnu, ale i dla nich możliwości nie są nieograniczone.

Krajowa produkcja maszyn funkcjonuje

W tym aspekcie bardzo dobrze, że wszystkie zakłady sprzętu rolniczego działające w tylnych (na zachód od stref działań wojennych, przyp.red.) regionach Ukrainy kontynuują swoją pracę.

Na przykład firma Veles-Agro nadal produkuje swoje agregaty uprawowe i siewniki w Odessie, Agromash-Kalyna w obwodzie winnickim, a prawie tuzin dobrych producentów maszyn rolniczych w Kropywnyckim. Nawet w Charkowie, gdzie codziennie spadają rakiety wroga, produkowane są traktory HTZ. Ta lista może być bardzo długa, ponieważ na Ukrainie działa ponad 200 wyspecjalizowanych fabryk.

Można powiedzieć, że obecnie ukraińscy farmerzy mają dobry dostęp do części zamiennych również do maszyn zachodnich, fot.I.Pavliuk

Jednocześnie cieszy fakt, że niektórym fabrykom udało się ewakuować część pracowników i sprzętu oraz wznowić produkcję w bezpiecznych rejonach.

Z drugiej strony nie widzę jeszcze wzrostu zainteresowania ukraińskimi maszynami rolniczymi ze strony właścicieli średnich i dużych firm rolniczych. Każdy, kto ma pieniądze na nowe maszyny rolnicze, stara się kupować maszyny importowane. Jest to długoletnia tradycja, a krajowy sprzęt rolniczy wciąż budzi podejrzenia co do jakości wśród zamożnych rolników. Z czasem to jednak zaczyna się zmieniać.

Autor artykułu - Ihor Pavliuk, jest ukraińskim dziennikarzem od lat zajmującym się tematyką rolnictwa.