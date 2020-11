Ukraińcy pokazali nowy ciągnik HTZ-160U

Charkowska Fabryka Traktorów (HTZ) po pokonaniu poważnych problemów i zmianie właściciela powoli wychodzi na prostą. Dowodem na to jest prezentacja nowego modelu traktora HTZ-160U.

Ukraiński producent HTZ specjalizuje się w produkcji ciągników przegubowych i gąsienicowych wysokich mocy. Osoby pamietające czasy komunistyczne na pewno kojarzą Kirowca T-150K, który powstawał właśnie w Charkowie.

Najmniejszy w rodzinie nadal ma 180 KM

Wracając jednak to tematu tego tekstu to na ostatnich targach AgroExpo-2020 w mieście Kropywnycki firma zaprezentowała premierowy model HTZ-160U o zmienionym wyglądzie i nieco innej koncepcji.

Tym razem nie jest to bowiem maszyna przegubowa, choć takową przypomina. Nowy ciągnik HTZ-160U wyposażony jest w chiński silnik Weichai o mocy 180 KM wyposażony w technologię wtrysku bezpośredniego Common Rail – oj, czasy niezniszczalnych silników kończą się chyba także i na Ukrainie! Skrzynia biegów to Powershit z 18 biegami do przodu i 9 do tyłu.

Udźwig podnośnika opisywanego ciągnika HTZ-160U to 5000 kg z tyłu i o połowę mniej z przodu. Wałek odbioru mocy z kolei oferuje 540/1000 obr./min, a jeśli zamówimy go również z przodu to będzie to 1000 obr./min. Waga premierowej maszyny wynosi 8300 kg, a jej prędkość maksymalna to 40 km/h.

W naszym kraju przedstawicielem ukraińskiego producenta jest firma Agromilka. Na chwilę obecną w jej ofercie jest jeden model ciągnika HTZ-243K.20 o mocy 250 KM w cenie od 291 tys. zł netto z gwarancją na dwa lata.