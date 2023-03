Ukraina krwawi już od ponad roku, a rosyjski agresor nie rezygnuje z zamiarów podboju. Cały kraj żyje w napięciu i myśli o tym, jak pomóc obronie. Jednak jednocześnie każdy Ukrainiec musi pomyśleć o tym, jak wyżywić swoją rodzinę, a rolnicy – ​​jak uratować swój biznes.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak na Ukrainie rodzaj upraw jest dostosowany do regionu i warunków wodnych

Jakie był poziom nawożenia i ubiegłoroczne plony pszenicy, kukurydzy, rzepaku

Ile ukraińscy farmerzy płacą za paliwo i nawozy

W jaki sposób rolnicy oszczędzają nawozy i próbują wykorzystać potencjał gleby

Wbrew naszym nadziejom, wojna nie skończyła się po tygodniu czy miesiącu. Bardzo trudno jest pracować, gdy podwoiły się ceny paliw i nawozów, a także pestycydów i części zamiennych do maszyn rolniczych.

Niestety do tego doszły problemy ze sprzedażą uprawianego zboża – ze względu na trudności z jego eksportem drogą morską, za zboże oferowane są bardzo niskie cen. W związku z tym rolnicy zmuszeni są do przechowywania go w swoich silosach oraz we wszystkich innych obiektach, które można do tego celu zaadaptować.

Dopasować roślinę do klimatu

Większość ukraińskich rolników przed wojną była uważana za ludzi dość zamożnych ze względu na wysokie plony z pól i ich wysoką przydatność rolniczą. Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła i nasi rolnicy nie mogą sobie pozwolić na wydawanie dużych pieniędzy na uzyskanie wysokich plonów.

Ukraina to największy kraj w Europie. Występują tu różne rodzaje gleb, z których główną jest żyzny czarnoziem. Deszcz pada jednak nierównomiernie w różnych regionach Ukrainy. Jeśli na zachodzie ilość opadów może być zbliżona do Europy Zachodniej, to we wschodnich i południowych regionach sytuacja może przypominać pustynną.

Dlatego każdy rolnik na Ukrainie jest zmuszony opracować swoją, niezależną technologię uprawy roślin, a także wybrać mniej lub bardziej odporne na suszę rośliny. Jeśli masz bardzo mało wilgoci, siejesz pszenicę ozimą, jęczmień ozimy i słonecznik, czasem sorgo lub gorczycę. Jeśli masz wystarczająco dużo deszczu – twoje pola dobrze poradzą sobie z kukurydzą, soją i rzepakiem.

Jednocześnie inwestycje w uprawę zbóż zawsze były różne w poszczególnych regionach. Jeśli sumy opadów są niewielkie, nie ma potrzeby stosowania dużej ilości nawozów, ponieważ nie będą one mogły zostać wchłonięte przez rośliny. Podobnie nie powinno się orać suchych pól, bo odparują z niego resztki wody. Dlatego na długo przed wojną wielu rolników eksperymentowało z ekonomicznymi technologiami uprawy. Nawet tym, którzy dobrze radzili sobie finansowo, dzisiaj to pomaga przetrwać trudny czas.

Dziś za 1 t nawozów mineralnych na Ukrainie trzeba zapłacić ponad 700 do 1000 euro, fot. I.Pavliuk

Plony i zaporowe ceny nawozów i paliwa

W ubiegłym roku na tych polach, na których rolnicy nie mogli stosować nawozów i wykonać innych ważnych zabiegów agronomicznych, średnie plony nie były złe. Ci, którzy zbierali zwykle z 1 hektara: 5-7 t pszenicy, 8-11 t kukurydzy i 3-4 t rzepaku, również i teraz mieli takie same zbiory. Inna sprawa, że ​​to wymuszone oszczędności i nikt nie chce kontynuować tego eksperymentu w przyszłym roku. W końcu jest mało prawdopodobne, aby ziemia przetrwała w dobrym stanie przez długi czas bez normalnego odżywiania mineralnego.

Dziś za 1 t nawozów mineralnych na Ukrainie trzeba zapłacić ponad 700 do 1000 euro. Jeśli masz 2000 hektarów ziemi (najczęściej spotykany obszar pojedynczego gospodarstwa), to musisz zapłacić co najmniej 200-250 tysięcy euro, aby zastosować odpowiednią ilość nawozów. Obecnie są to nierealne kwoty dla ukraińskich rolników, dlatego szukają sposobów na zaoszczędzenie.

Jak oszczędzić nawóz? Nie rozrzucać go

W szczególności ukraińscy rolnicy odrzucają metodę rozsiewania nawozów. Rozrzucanie setek kilogramów drogiego granulatu na hektar na całym polu jest nieefektywne ekonomicznie. Zamiast tego dostarczają niewielką ilość nawozu z nasionami w czasie siewu. Zapewnia to dobry początkowy rozwój młodych roślin. Jeśli korzeń jest dobrze rozwinięty od samego początku, rośliny pobiorą wszystkie inne składniki odżywcze z gleby.

Za pomocą opryskiwaczy aplikuje się również na liście odżywki i organiczne stymulatory roślin. Dzięki temu można za niewielkie pieniądze dostarczać roślinom użytecznych substancji aktywnych.

Słoma i biopreparaty

Oczywiste jest, że ta praktyka nie jest zbyt obiecująca, ale chodzi o przetrwanie określonego czasu i nie zbankrutowanie. Chcę jednak podkreślić, że doświadczenie wielu ukraińskich rolników pokazuje, że jeśli właściwie użyjesz słomy na polu i pomożesz jej dobrze rozłożyć się, to z czasem będziesz potrzebować znacznie mniej nawozów mineralnych.

Również dzisiaj widać wzmożone zainteresowanie stosowaniem preparatów mikrobiologicznych. Niektórzy eksperci zwracają uwagę rolników na fakt, że bezpośrednia zależność plonów od ilości nawozów jest fałszywa. Zamiast tego lepiej zwrócić uwagę na zdrowotność gleby i wraz z nasionami dodać do podłoża preparaty udostępniające azot i fosfor. O ile mi wiadomo, ta praktyka jest dość skuteczna.

Ukraina - siew punktowy kukurydzy, fot.I.Pavliuk

Późny wysiew i odpowiednia technologia uprawy

W późniejszych terminach rolnicy ukraińscy rozpoczęli również wysiew rzepaku ozimego i pszenicy ozimej. Dzięki temu możliwe jest mechaniczne niszczenie chwastów i brak konieczności stosowania herbicydów. Ponadto późny siew roślin ozimych pozwolił zaoszczędzić na środkach owadobójczych, ponieważ szkodliwe owady stają się mniej aktywne bliżej zimy.

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej technologii uprawy gleby. Nie jest konieczne oranie całego pola na dużą głębokość. Wielu rolników praktykuje minimalną uprawę roli, bezpośredni siew nasion na nieuprawnych polach lub pracuje w technologii pasowej (strip-till). Pozwala to zaoszczędzić do 30 l paliwa na 1 ha pola, czyli od 35 do 50 euro.

Suszenie kukurydzy - jak zrobić to taniej

W 2022 r. pogoda była bardzo niekorzystna dla zbiorów. Niestety większość kukurydzy, a także słonecznika i soi pozostała na polu. Zebrane ziarno kukurydzy miało zbyt dużą wilgotność i wymagało dodatkowego dosuszenia. Jest to bardzo drogie, ponieważ cena gazu ziemnego na Ukrainie również wzrosła, a ziarno kukurydzy – wręcz przeciwnie – stało się znacznie tańsze.

Dlatego ukraińscy rolnicy masowo przerabiają swoje suszarnie na słomę, drewno opałowe lub inne paliwa alternatywne. W rzeczywistości jest to stosunkowo prosty proces, a wielu ukraińskich producentów maszyn rolniczych natychmiast stworzyło niezbędne opcje generatorów ciepła do suszenia ziarna i ogrzewania pomieszczeń.

Tanie zboże - trzeba je zmagazynować

W związku z tym, że rolnicy zmuszeni są do przechowywania zboża przez dwa lata, na Ukrainie dotkliwie brakuje spichlerzy. Dlatego każdy rolnik nauczył się przerabiać stare garaże, budynki po hodowli i inne pomieszczenia na spichlerze.

Niektórzy samodzielnie budują niedrogie magazyny z cienką metalową powłoką. Technologia przechowywania ziarna w długich workach polietylenowych (rękawach) okazała się bardzo wygodna.

Ograniczenie przez rok nawożenia mineralnego nie wpłynęło zbytnio na ukraińskich polach na obniżenie plonów m.in. pszenicy, fot.I.Pavliuk

Jest wojna i jest zaciskanie pasa, ale bez narzekania

Jeśli mówimy o tym roku wojennym jako całości, chcę zauważyć, jak szybko i pewnie ukraińscy rolnicy dostosowali się do tych trudnych warunków. Nie znam ani jednej osoby, która narzekałaby na życie – wszyscy szukają sposobów na utrzymanie gospodarstwa i miejsc pracy dla swoich pracowników. I tak przykładowo trudności ze sprzedażą zboża są częściowo kompensowane instalowaniem własnych urządzeń do przerabiania zboża na mąkę, kaszę, olej, itp. A niektóre z tych produktów rolnicy rozdają za darmo – uchodźcom czy ludziom biednym.

Dlatego jestem pewien, że ukraińscy rolnicy, mimo wszystkich bardzo dużych problemów spowodowanych agresją rosyjską, będą w stanie przetrwać i pomóc krajowi w obronie. Jest im dziś bardzo ciężko, zwłaszcza tym, którzy są na linii ognia lub przeżyli okupację. Tym rolnikom spalono lub skradziono maszyny rolnicze, zniszczono ich gospodarstwa, zabito krowy i świnie, a ich pola zaminowano. Ale żadnemu z nich nie udało się uciec w bezpieczne miejsce.

Myślę, że w tym sezonie Ukraińcy wysieją mniej kukurydzy, a więcej słonecznika i soi. Niewykluczone, że wiosną na opustoszałych terenach nadal zasiewane będą tak niepopularne dotąd uprawy jak pszenica jara i rzepak jary. W zasadzie, jeśli mamy normalne warunki pogodowe, plon powinien pozostać na zwykłym poziomie.

Wszyscy rolnicy, z którymi rozmawiałem co prawda zaoszczędzą na nawozach, ale nie będą to jakieś katastrofalne oszczędności. Mimo to podczas siewu zostanie zastosowanych co najmniej 100-150 kg/ha nawozów sztucznych, a rośliny otrzymają wymaganą dawkę pestycydów i mikronawozów.

Autor artykułu - Ihor Pavliuk, jest ukraińskim dziennikarzem od lat zajmującym się tematyką rolnictwa.