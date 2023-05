Ukraiński autonomiczny system do rozminowywania efarm.pro

Autonomiczny ciągnik z trałem przeciwminowym jest jednym z elementów bezpiecznego i wydajngo systemu rozminowujacego efarm.pro, fot. mat.prasowe

Ukraińcy walcząc z rosyjskim najeźdźcą wykazują się nie tylko olbrzymią odwagą i determinacją, ale również pomysłowością. Przerabianie cywilnych dronów w skuteczną broń do walki m.in. z czołgami to jeden z takich przykładów. Innym jest opracowanie systemu do rozminowywania, którego jednym z elementów jest ciągnik.

Autorem bezzałogowego kompleksu do rozminowywania pól, w którego skład wchodzi autonomiczny ciągnik z trałem (włokiem) przeciwminowym jest Oleksandr Prykhodchenko, prezes ukraińskiego start-upu efarm.pro tworzącego systemy nawigacji satelitarnej.. Do 40 proc. pól uprawnych w Ukrainie może być zaminowanych – Nasi klienci rolnicy mówią o bardzo niebezpiecznym problemie – niemożności pracy na terenach zaminowanych. Ci, którzy mimo wszystko zaryzykowali wjazd w pole, często trafiali na miny, tracili sprzęt, a nawet życie. Biorąc pod uwagę skalę skażenia minami – ONZ już nazwała Ukrainę jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie – rolnicy musieliby czekać latami na swoją kolej, aby oczyścić setki i tysiące hektarów ziemi. Dlatego potrzeba alternatywnej, bezpiecznej metody rozminowywania stała się oczywista – mówi Ołeksandr Prykhodchenko. Czytaj więcej Pierwszy Nexat pracuje już w Ukrainie Prykhodchenko gotowy pomysł na stworzenie odpowiedniego rozwiązania miał już w pierwszych miesiącach wybuchu wojny. Zaangażował programistów, ekspertów, saperów oraz rolników i w ciągu kilku miesięcy prototyp był gotowy. Na jakiej zasadzie funkcjonuje ukraiński system do rozminowywania pól? W skład tego rozwiązania wchodzi dron, robot rozminowujący oraz autonomiczny ciągnik z trałem przeciwminowym. Te ostatnie są w stanie wytrzymać eksplozję miny – ciągnik jest wyposażony w ochronne płyty pancerne, a trał zrobiony jest m.in. ze stali o grubości 12 mm. Sterowanie całym systemem odbywa się zdalnie z bezpiecznej odległości, co ogranicza do minimum narażenie człowieka na niebezpieczeństwo śmierci czy kalectwa. Czytaj więcej Ukraiński rolnik na bazie traktora zbudował wykrywacz min I tak w pierwszej kolejności teren skanowany jest przez drona wyposażonego w odpowiednie czujniki oraz funkcję przesyłania dokładnych współrzędnych lokalizacji ładunków wybuchowych wraz z georeferencją, czyli zbiorem danych umożliwiających transformację współrzędnych wyrażonych w układzie pikselowym do układu współrzędnych geodezyjnych. Wspomniany dron wykrywa materiały wybuchowe na głębokości do 1 metra. Potem wykryte ładunki wybuchowe są neutralizowane przez robota rozminowującego, a na końcu wjeżdża autonomiczny traktor (prototyp widoczny na dołączonych zdjęciach) z zaczepianym trałem przeciwminowym „przeczesującym” górną warstwę gleby – sposób jego pracy polega na wywieraniu nacisku statycznego lub uderzenia w minę, co powoduje jej zadziałanie lub na wydobyciu min spod powierzchni i usunięciu ich na bok. W ten sposób uformowane jest przejście w polu minowym o wystarczającej szerokości. Wspomniany ciągnik pracuje w trybie autonomicznym bez operatora w kabinie co wyklucza wypadek śmiertelny lub odniesienie obrażeń. Traktor zapewnia automatyczną pracę na dużych powierzchniach z dokładnością do 2 cm na zadanej trasie. Porusza się po polu z prędkością 5 km/h, czyli w trakcie 10 godzin pracy jest w stanie przerobić 20 hektarów ziemi. Cały proces, wg pomysłodawcy, gwarantuje, że po jego „przejściu” w ziemi nie pozostanie nic niebezpiecznego. Czytaj więcej Ukraina: Ristone Holdings odnawia park maszyn. Ponad 7 mln zł na start

