Mimo straszliwych zniszczeń i spadku sprzedaży na rynku ukraińscy producenci nadal produkują maszyny rolnicze i agregaty.

Produkcja maszyn rolniczych na Ukrainie jest stosunkowo równomiernie rozłożona w całym kraju. Oprócz starych, posowieckich fabryk w ciągu ostatnich 20 lat pojawiło się kilkadziesiąt nowych firm. Są to zarówno doskonałej jakości przedsiębiorstwa „Zavod Kobzarenko” czy John Greaves z najnowocześniejszymi urządzeniami i technologiami, jak i zupełnie nieznane firmy o półrzemieślniczej produkcji.

Przez ostatnich 20 lat powstało dużo ukraińskich firm produkujących sprzęt rolniczy

Rozwój sektora rolnego na Ukrainie, który rozpoczął się w 2000 r. dał impuls do własnej produkcji maszyn rolniczych. Na Ukrainie przywrócono lub stworzono produkcję szerokiej gamy sprzętu: maszyn uprawowych, siewników, opryskiwaczy, beczkowozów, przyczep, agregatów uprawowych i innych.

Właściciele dużych firm rolniczych nadal korzystają niemal wyłącznie ze sprzętu importowanego, to rolnicy średni i mali chętnie kupują krajowe maszyny rolnicze. Ponadto tego typu produkt podlega rządowej rekompensacie w wysokości 25 proc. od kwoty zakupu. Można zatem powiedzieć, że udział technologii ukraińskiej zdecydowanie urósł, jednocześnie dzięki poprawie jej jakości i zachętom ze strony państwa.

Ciągle pracuje dużo postsowieckich maszyn. Prostota ich budowy w trudnych czasach jest zaletą, fot.I.Pavliuk

Ogromne straty w sprzęcie

Rozpoczęcie pełnej inwazji przez Rosję 24 lutego 2022 r. bardzo mocno uderzyło we wszystkie sektory ukraińskiej gospodarki, w tym w rolnictwo. Niemal wszyscy rolnicy zostali pozostawieni bez terminowych dostaw środków do produkcji: paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, części zamiennych, a także maszyn rolniczych. Teraz ten problem został przezwyciężony i generalnie gospodarstwo rolne zlokalizowane w bezpiecznej odległości od frontu może pracować mniej więcej normalnie, jeśli oczywiście ma pieniądze.

Nie jesteśmy jeszcze w stanie policzyć, ile traktorów, kombajnów, opryskiwaczy i sadzarek zostało zniszczonych lub skradzionych przez Rosjan. Jednak oczywiste jest, że mówimy o wielu tysiącach pojazdów wartych miliardy dolarów.

Na przykład w gospodarstwie rolnika, którego znam ze wschodu Ukrainy, zniszczeniu uległo ponad 60 proc. całego sprzętu. Są to w większości nowe kombajny i ciągniki John Deere i New Holland. Coś udało mu się uratować, ale po rozminowaniu pól (za rok, dwa, trzy...) nie będzie miał czym pracować.

W podobnej sytuacji jest dziś 30-40 proc. ukraińskich rolników. Potrzebne są pieniądze (sprzedanie zboża po normalnej cenie jest prawie niemożliwe), konieczne jest rozminowanie, przywrócenie dostaw energii elektrycznej, a jednocześnie potrzebny jest nowy sprzęt rolniczy. Dlatego wszystkie firmy rolnicze, które mają trochę pieniędzy i mniej lub bardziej bezpieczną sytuację na polach, zamawiają nowe maszyny rolnicze. W końcu nowe ciągniki i siewniki pozwolą zarobić w nowym sezonie. Choćby dzięki rzepakowi, który bardzo dobrze się sprzedaje.

Kontynuacja pracy mimo zniszczeń i trudów

Popyt na nowe maszyny rolnicze pozostaje jednak niski. Usłyszałem kilka liczb od przedstawicieli znanych światowych producentów, którzy sprzedają swój sprzęt na Ukrainie. Ich sprzedaż spadł od 30 do 50 proc. Jedni mają lepiej, inni gorzej.

Myślę jednak, że globalne korporacje z wielomilionowymi obrotami jakoś przetrwają taki spadek sprzedaży w jednym kraju. Inną kwestią jest to, czy krajowy producent będzie w stanie przetrwać.

Prawdopodobnie, widząc codziennie wiadomości o nowych zniszczeniach na Ukrainie, polscy czytelnicy uważają, że nie zostało nam ani jedno całe przedsięwzięcie. Tak, sytuacja oczywiście nie jest najlepsza, ale wiele przedsiębiorstw mimo wszystko kontynuuje swoją pracę. Pieczemy chleb, warzymy piwo, szyjemy ubrania, a nawet produkujemy samochody i ciężarówki. To wszystko jest codziennym wyczynem milionów ludzi, którzy nadal porządkują swoje domy.

Tak - prąd jest odcinany. Czasami brakuje paliwa i cena podwoiła się. Tak – ostrzał rakietowy i artyleryjski trwa. Tak – wielu specjalistów jest na froncie, ale tam, gdzie to możliwe, działają fabryki. To kwestia własnego przetrwania – z jednej strony pomagasz w ten sposób krajowi stawić czoła wrogowi, az drugiej martwisz się o zarobki dla swojej rodziny i rodzin swoich pracowników. Nawet bez prądu działają kawiarnie, fryzjerzy, sklepy i przedsiębiorstwa budowy maszyn, reorganizując swoją pracę.

To dzięki sporej, własnej produkcji sprzętu rolniczego i warsztatom naprawczym, ukraińscy rolnicy są w stanie ciągle funkcjonować, fot.kh

Dotyczy to bezpośrednio fabryk produkujących maszyny i komponenty dla rolnictwa. Imponujące jest jednak to, że w Charkowie, który jest właściwie na froncie, który jest ostrzeliwany prawie codziennie i gdzie bardzo trudno jest żyć, powstają nowe ciągniki HTZ! Przypomina to trochę kronikę filmową z czasów drugiej wojny światowej. Również w Odessie, która jest stale gotowa do obrony przed inwazją wroga, z powodzeniem działa produkcja nowoczesnych, wysokiej jakości pługów, kultywatorów i sadzarek.

Co więcej, aby znaleźć nowe rynki zbytu i przetrwać, ukraińskim producentom maszyn rolniczych udaje się nawet wejść na rynki eksportowe. W szczególności prawie dziesięć ukraińskich fabryk wzięło udział w niedawnej dużej wystawie w Danii, prezentując swoje nowe modele. Dlatego myślę, że tak czy inaczej ta branża przetrwa i po zwycięstwie będzie mogła szybko odbudować swoje zdolności.

Własny sprzęt gorszej jakości, a jednak dzisiaj lepszy

Oczywiście nie wszystko jest tak dobrze. Mam bardzo smutne przeczucia co do losów kilku wspaniałych ukraińskich fabryk w dzisiejszym okupowanym Melitopolu i Berdiańsku. Produkowano tam dobre, niedrogie kombajny, kultywatory i inny sprzęt. Jest mało prawdopodobne, aby cokolwiek pozostało nienaruszone w fabryce do produkcji kombajnów w niedawno wyzwolonym Chersoniu. Mam jednak nadzieję, że właścicielom przedsiębiorstw, które znalazły się pod okupacją, udało się jeszcze uratować i przenieść produkcję. Mamy już przykład, gdy w 2014 roku zespołowi świetnej fabryki siewników udało się przewieźć wszystkie maszyny i dokumentację z okupowanego wówczas Ługańska.

Zwrócę też uwagę na to, że w tym roku wielu rolników przekonało się, że sprzęt krajowy może być lepszy niż sprzęt importowany, bo łatwiej jest znaleźć do niego części zamienne.

Podobnie ukraiński siewnik można szybko znaleźć u nas na Ukrainie, zamiast czekać na jego sprowadzenie z zagranicy w czasie wojny. Otwiera to zatem nowe możliwości dla krajowych producentów maszyn rolniczych. Wszak prawie udało im się osiągnąć wymaganą jakość w wielu segmentach maszyn rolniczych – w połączeniu z niższym kosztem produktów i gwarantowaną dostępnością części zamiennych może to przyczynić się do wzrostu sprzedaży i rozwoju ukraińskich fabryk. Oczywiście, jeśli zmniejszy się zagrożenie ze strony wojsk rosyjskich.

Małe fabryki ratują sytuację

Chcę również podkreślić specyfikę produkcji maszyn rolniczych i komponentów na Ukrainie, że oprócz kilkudziesięciu znanych fabryk istnieją również setki małych fabryk. Tam mogą produkować niedrogie suszarnie do zboża, brony talerzowe czy korpusy robocze do kultywatorów – czyli wszystko, na co małe gospodarstwa potrzebują.

Takie na pierwszy rzut oka prymitywne minifabryki i warsztaty zapewniają pewną stabilność branży w czasie wojny – bo jeśli oficjalny dealer nie może sprowadzić nowych talerzy do brony z zagranicy, to można je zamówić w takim warsztacie. Tak, będą gorsze od oryginału, ale będą kilkukrotnie tańsze – a co najważniejsze będziesz je mieć i będziesz mógł przygotować pole pod zasiew.

Ważna produkcja we własnym kraju

A dodam, że prawie wszyscy – zarówno duzi, jak i mali producenci maszyn rolniczych na Ukrainie, a także wielu rolników, brali udział w naprawie pojazdów wojskowych za darmo. Niektórzy naprawiali stare radzieckie ciężarówki, a niektórzy nawet czołgi.

Na tle ogromnych problemów na początku wojny przemysł maszynowy stał się bardzo istotną pomocą dla obronności kraju. To także kolejna zaleta inżynierii narodowej. Gdybyśmy zamknęli wszystkie własne fabryki i kupowali wyłącznie importowane traktory i pługi, dziś nie byłoby gdzie naprawiać, nawet starych radzieckich GAZ-ów 66. A takich ciężarówek w wojsku jest jeszcze sporo.

Autor artykułu - Ihor Pavliuk, jest ukraińskim dziennikarzem od lat zajmującym się tematyką rolnictwa.