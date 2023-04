Proste rozwiązanie do mocowania sit zdecydowanie usprawniło pracę, fot.KP

Potrzeba matką wynalazku - mówi stare porzekadło. W tym przypadku tą potrzebą była chęć zaoszczędzenia czasu podczas wymiany sit w czyszczalni PAT.

Pan Jarosław Kardynał od kilku lat użytkuje czyszczalnię do nasion PAT. Jak mówi, sama maszyna daje radę - czyści dobrze, a jej wydajność to ok. 2 t ziarna dla ziarna zbóż.

Jak jednak mówi, spory problem stanowiła wymiana sit, kiedy chciało się zmienić je dla innych nasion lub uzyskać inny poziom czyszczenia. Zdarzało się, że podczas jednego trzeba było zmieniać je kilka razy, a każdorazowa zmiana to odkręcenie i zakręcenie 20 śrub mocujących, co zajmowało ok. 15 min.

Rolnik-mechanik postanowił to zmienić. Wymyślił proste rozwiązanie.