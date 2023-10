Zobacz galerię

W dobie drastycznie wysokich cen maszyn coraz bardziej na znaczeniu zyskują urządzenia uniwersalne. Jedną z takich propozycji ma w swojej ofercie polska firma Rolmako, a chodzi w tym przypadku o pokazany ostatnio na Agro Show głębosz wielozadaniowy U638.

Producent maszyn uprawowych Rolmako z miejscowości Psary Małe koło Wrześni w Wielkopolsce, mimo iż jego powstanie datuje się na 1982 rok ubiegłego wieku, jest w naszym kraju stosunkowo mało znany. Produkuje jednak bardzo ciekawe maszyny, które sprzedają się doskonale w Kanadzie i Australii, a także w tak egzotycznych krajach dla nas jak Japonia, Chile, Argentyna, Peru czy Boliwia.

Głębosz wielozadaniowy Rolmako U638 głównie do uprawy poniżej podeszwy płużnej, ale sprawdzi się również na ściernisku

– Maszyna do uprawy głębokiej, znacząco poniżej podeszwy płużnej. Głębosz Rolmako U638 generalnie jak najbardziej wpisuje się w uprawę bezorkową, ale w Polsce akurat ten system głębosza nie jest naszym bestselerem sprzedaży ze względu na to, że nie mamy aż tak wiele ciężkich ziem. Ta maszyna ma bowiem tak naprawdę wszystkie elementy robocze, które mają kontakt z ziemią wykonane w technologii węglika spiekanego w standardzie. To jest maszyna na ziemie bardzo ciężkie i bardzo mocno zakamienione – mówi Kamil Pawlak, menedżer ds. eksportu w firmie Rolmako.

Głębosz Rolmako U 638 to uniwersalna maszyna uprawowa, którą stosuje się od obróbki gleby wczesną jesienią i na wiosnę po podorywkę pożniwną, nie zapominając o możliwości napowietrzenia i regeneracji ziemi. Maszynę bowiem w łatwy i szybki sposób można przezbroić z systemu głębokiego spulchniania właściwego dla głębosza w wysoce wydajne narzędzie pożniwne do uprawy ścierniskowej, dzięki zastosowaniu podcinacza ścierniskowego o szerokości 400 mm.

Wysoce wytrzymałe zęby Atlas i wał mulczujący

„Clou” głębosza Rolmako U 638 są standardowe zęby Atlas (grządziel 35 x 70 mm), w skład których wchodzi dłuto, płoza oraz osłona grządzieli, a wspomniane powyżej podcinacze skrzydełkowe to wyposażenie opcjonalne.

– Ząb typu Atlas zabezpieczony jest podwójną sprężyną i jest w stanie spokojnie przenieść ciężar w okolicach jednej tony zanim się „uwolni”. Oczywiście rama jest tu też adekwatnie do tego wszystkiego masywna – kontynuuje specjalista z Rolmako.

Rzeczona rama zbudowana jest z kwadratowego kształtownika o wymiarach 100 x 100 x 8 mm

– Moim zdaniem co jest tu jeszcze ciekawe, co robi bardzo dobrą robotę, to oprócz tych dwóch sekcji zębowych, jest to wał mulczujący – bardzo dobry na ściernisko, na którym jest dużo słomy. Bardzo ładnie ją tnie i miesza oraz pomaga napowietrzać glebę, gdyż dzięki wspomnianemu nacinaniu pozostawia ją z otwartą do napowietrzenia strukturą – dodaje Kamil Pawlak.

Wał mulczujący, który jest montowany za dwoma rzędami zębów Atlas a przed wałem właściwym, jest wyposażeniem opcjonalnym.

Głębosz wielozadaniowy U638 sprzedaje się głównie za granicą, gdyż jest maszyną drogą, czego nie ukrywają przedstawiciele firmy Rolmako

– Jeżeli chodzi o rynki, gdzie nam się ten głębosz sprzedaje to przede wszystkim jest to Francja i Kanada. U nas w Polsce nie jest to aż tak popularny głębosz i uważam, że mamy lepsze rozwiązania dopasowane do polskiego rynku niż akurat ta konkretna maszyna i nie chodzi o efekt pracy, chodzi o cenę. Przez to, że maszyna ta jest wykonana – a dokładnie wszystkie jej elementy robocze – we wspomnianej już technologii węglika spiekanego, jest droga w porównaniu do innych głęboszy z naszej oferty. Można więc powiedzieć, że jest to maszyna ukierunkowana wyłącznie na rynek zachodni. Zdarzyło nam się sprzedać parę takich maszyn w Polsce, bo przykładowo klient miał taką zbliżoną maszynę francuskiego producenta i był z niej bardzo zadowolony – mówi dalej Kamil Pawlak.

To ile kosztuje taka maszyna z oferty Rolmako? Wystawowy głębosz U638 pokazany w Bednarach, o szerokości 4,5 m (składany hydraulicznie) z 14 zębami Atlas, z dodatkowym wałem mulczującym, tylnym wałem doprawiającym T-Ring o średnicy 600 mm oraz oświetleniem LED kosztuje 135 tys. zł netto i jak przyznawał sam Kamil Pawlak jest na pewno jedną z najdroższych maszyn w ofercie tego polskiego producenta. Katalogowo zalecana do niego moc ciągnika to 220 KM, ale bez minimum 250 raczej nie ma co startować z nim w pole.

Oczywiście może być taniej, gdyż głębosz wielozadaniowy Rolmako U638 dostępny jest w kilku wersjach i szerokościach roboczych w zakresie od 2,5 do 6 metrów