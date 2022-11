Volvo 940 jako traktor? W Szwecji jest to możliwe. W tle widać kolejny traktor - tym razem zbudowany na bazie Audi, fot. Cezary Kępka

Spokojnie, nie chodzi tu o traktory używane przez rolników w polu. Komisja Europejska sprawdza czy szwedzkie pojazdy typu A-Traktor są zgodne z prawem. Władze EU uważają, że specyficzne ciągniki rolnicze nie powinny być używane jako samochody osobowe.

Przedwczoraj jako pierwsza o sprawie informowała gazeta Teknikens Värld, która ujawniła, że Komisja Europejska już od stycznia 2022 r. kontaktuje się z rządem szwedzkim w tej sprawie. Zresztą szwedzkie instytucje niezależnie od EU mocniej niż wcześniej przyglądają się szwedzkiemu fenomenowi traktorów typu A oraz EPA.

Czym są A-Traktory w Szwecji?

Na początek kilka słów o tym czym są A-Traktory oraz ich starsze wcielenia pod nazwą EPA.

Jeszcze przed II Wojną Światową w Szwecji używano samochodów osobowych i małych ciężarówek do pracy w polu. Pojazdy tego typu zaczęły być na tyle popularne, że zostały uznane za osobny twór (wówczas nazwany EPA – od sieci najtańszych szwedzkich sklepów), który należy rejestrować jako traktory.

Według przepisów pojazdy te nie mogły poruszać się z większą prędkością i miały inne ograniczenia techniczne. W latach 60. ich znaczenie w rolnictwie zmalało praktycznie do zera, a dość osobliwe wcielenia osobówek zarejestrowanych jako traktory zaczęły opanowywać parkingi przed szkołami. W Szwecji traktorami mogą jeździć osoby, które ukończyły 15 rok życia, a samochodami osobowymi osoby dorosłe posługujące się odpowiednim dokumentem (prawem jazdy).

Przez lata Szwedzi nauczyli się żyć z Volvo, Saabami, Mercedesami, Audi i innymi pojazdami z charakterystycznym trójkątem zawieszonym z tyłu pojazdu (nazywanym långsamtgående fordon), poruszającymi się z maksymalną prędkością 30 km/h i charakteryzującymi się głośną muzyką wydobywającą się wnętrza pojazdu. Obostrzeń jest więcej – pisaliśmy o tym w osobnym artykule.

Jako A-traktory spotyka się różne pojazdy. Od fabrycznych pickupów przez kombi do sedanów i nawet coupe, fot. Cezary Kępka

Niestety A-Traktory mają też swoją ciemną stronę. Młodzi kierowcy często obchodzą ograniczenia w pojazdach i gdy nie widzą w okolicy policji zaczynają szarżować na drogach. W wyniku tego oraz braku wymagań dotyczących m.in. stosowania pasów bezpieczeństwa oraz opon zimowych wzrosła ostatnio liczba wypadków z udziałem A-traktorów. Tylko w tym roku doszło do ponad 300 wypadków z „ciągnikami A”, w których zginęły cztery osoby.

W wyniku tych statystyk Szwedzka Agencja Transportu zaproponowała szereg zmian, które są obecnie analizowane i w ciągu od trzech do sześciu miesięcy miały stać się nowym prawem. Nagle w to wszystko weszła Unia Europejska, która twierdzi, że pojazdy te są w ogóle sprzeczne z unijnymi przepisami dotyczącymi pojazdów.

Badają czy A-Traktory w ogóle są legalne

Jak informuje Teknikens Värld Komisja Europejska jest w kontakcie z władzami Szwecji. EU chciała aby swój pogląd w tej sprawie rząd zaprezentował najpóźniej do lipca br. Udało się uzyskać dyspensę, by taką opinię wydać dopiero po wyborach parlamentarnych. Sprawę zatem rozstrzygnie nowy rząd. Jeśli Szwecja nie będzie potrafiła wyjaśnić, dlaczego obecne rozporządzenia są w porządku, to według Teknikens Värld zakaz używania A-traktorów zacznie obowiązywać już w 2023 r.

W mediach społecznościowych minister infrastruktury Andreas Carlson napisał, że rząd skontaktował się z Komisją Europejską w zeszłym tygodniu i bronił szwedzkich przepisów dotyczących specyficznych traktorów.

- A-Traktory są bardzo ważne dla wielu Szwedów i rząd uważa, że nie są sprzeczne z unijną dyrektywą w sprawie prawa jazdy. Rząd pilnie przygotowuje surowsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa tych pojazdów – powiedział Andreas Carlson w wypowiedzi dla serwisu SVT.