Unia FP – nowe siewniki do poplonów

Unia wprowadziła właśnie nowe siewniki pneumatyczne o oznaczenie FP 250/550. W zależności od potrzeb, maszyna może być wyposażona w zbiornik o pojemności 250 lub 550 l.

Siewniki pneumatyczne umożliwiają dokładny rozkład poprzeczny wysiewanego materiału na całej szerokości roboczej. Precyzyjny wysiew możliwy jest bowiem niezależnie od siły i kierunku wiatru.

Uprawa i wysiew poplonów za jednym przejazdem

Z roku na rok rośnie świadomość rolników dotycząca korzyści wynikających ze stosowania poplonów. Często pojawia się jednak wówczas problem, jak precyzyjnie rozmieścić nasiona w glebie przy jak najmniejszej liczbie przejazdów.

To z myślą o takich rolnikach Unia wprowadza właśnie do swojej oferty siewniki pneumatyczne do nabudowania na maszyny uprawowe jak np. kultywator ścierniskowy, czy brona talerzowa.

Unia FP 250/550

Nowe siewnik Unia FP posiadają elektryczny napęd dmuchawy, który umożliwia wysiew do 6 metrów szerokości roboczej. Precyzyjne dozowanie materiału siewnego odbywa się przy pomocy wałka wysiewającego. Siewniki Unia FP standardowo wyposażone są w dwa wałki wysiewające, przystosowane do wysiewu nasion drobnych i grubych.

Wykorzystanie węży pneumatycznych i 8 rozpraszaczy zdaniem producenta pozwala na równomierne rozprowadzanie materiału siewnego tuż nad glebą, co gwarantuje dokładne odkładanie nasion podczas wysiewu poplonów, czy podsiewu traw. Siewniki FP gwarantują dobrą wydajność, dzięki zastosowaniu dużych zbiorników na materiał siewny. W zależności od potrzeb do dyspozycji są zbiorniki o pojemności 250 lub 550 litrów

Dużym atutem siewników pneumatycznych FP są dedykowane elementy montażowe do większości maszyn uprawowych oferowanych przez Unię.