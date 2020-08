Unia Heron – nowy opryskiwacz już w sprzedaży

Heron jest flagowym ciąganym opryskiwaczem polskiego producenta. Wyróżnia się on bogatym wyposażeniem standardowym, ergonomią obsługi oraz nowoczesnym designem.

Opryskiwacz po raz pierwszy został zaprezentowany na zeszłorocznych targach Agro Show w Bednarach, a do sprzedaży trafił dosłownie kilka dni temu. Jaki jest nowy opryskiwacz w ofercie Unii?

Flagowy opryskiwacz

Maszyna może zostać wyposażona w belkę polową o szerokości od 21 do 30 m, a dodatkowo pozwala on na wykonanie oprysku ze zredukowaną szerokością roboczą.

Sama belka polowa podnoszona jest za pomocą równoległoboku, a na siłownikach znajdziemy zamontowane akumulatory hydrauliczne, które dodatkowo ograniczają drgania przenoszone na belkę w czasie oprysku oraz transportu.

Jeśli chodzi o pojemność zbiornika, to klienci mają do wyboru dwie opcji: 4200 oraz 5000 litrów. Układ cieczowy maszyny jest zasilany przez pompę o wydajności 300 l/min, a na życzenie istnieje możliwość zamontowania pompy o wydajności aż 400 l/min, co sprawdzi się w przypadku rolników stosujących większe dawki oprysku, lub chcących uzyskać większą intensywność mieszania środków ochrony roślin.

Dodatkowo układ cieczowy może zostać rozbudowany o cyrkulację cieczy sterowaną pneumatycznie, system EDS – indywidualną kontrolę pojedynczych rozpylaczy, czy system DynaJet – technologię oprysku pulsacyjnego.

Komfortowe przejazdy

Opryskiwacz Heron posiada zamontowany amortyzowany dyszel, umożliwiający podpięcie zarówno pod dolny, jak i górny zaczep ciągnika. Co ważne, rama została od podstaw zaprojektowana pod ten model opryskiwacza. Jest narysowana pod kątem 6 stopni, co zapewnia nam duży prześwit pod maszyną, a także znaczne obniżenie środka ciężkości opryskiwacza.

W standardzie oś amortyzowana jest pneumatycznie, co przy długich przejazdach poprawia komfort jazdy, a eliminacja drgań przenoszonych z podłoża na konstrukcję opryskiwacza znacznie wydłuża żywotność całej maszyny. fot. mat. prasowe

Standardowo oś rozsuwana jest w zakresie od 1,8 do 2,25 metra ale przy zastosowaniu osi skrętnej mamy do wyboru dwie szerokości 2,0 lub 2,25 metra.

Łatwe sterowanie

Opryskiwacz Heron w standardowym wyposażeniu posiada komputer sterujący Unia Radion 8140, którego głównym zadaniem jest automatyczne utrzymanie dawki niezależnie od prędkości jazdy. Z pozycji komputera operator może obsługiwać hydraulikę maszyny oraz sterować parametrami układu cieczowego. Komputer Radion można dodatkowo wyposażyć w nawigację GPS.

Jeżeli rolnik oczekuję wyższej wersji wyposażenia, to opryskiwacz możemy wyposażyć w technologię ISOBUS. Do wyboru są trzy modele wyświetlaczy UTS, TOUCH 800 i TOUCH 1200. Rozszerzenie wyposażenie o technologię ISOBUS, otwiera drogę, do rozbudowy opryskiwacza, o szereg opcji ułatwiających obsługę i zwiększających wydajność maszyny. Jest to między innymi: Dystans Control, V-System czy Tank Control II.

Nowoczesny design i ergonomiczna obsługa

Z zewnątrz zauważymy, iż maszyna nie posiada wystających poza obrys opryskiwacza klamek, czy zaworów. Zostały one pogrupowane w jednym miejscu, a całość zakryła wyprofilowana klapa. Dla ułatwienia nocnych prac, wewnątrz klapy producent zastosował dodatkowe oświetlenie.