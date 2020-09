Unia organizuje wyprzedaż maszyn. Co i za ile można kupić?

Pługi obracalne, agregaty uprawowe, agregaty do uprawy uproszczonej oraz wały doprawiające. Jakie dokładnie maszyny Unia objęła wyprzedażą oraz jaka jest skala przecen?

Polski producent rozpoczął właśnie wyprzedaż maszyn powystawowych a także tych wyprodukowanych w roku 2018 oraz w latach wcześniejszych.

Nowe i powystawowe

Producenci przyzwyczaili nas, że tego typu wyprzedaże organizowane są tuż przed zakończeniem roku. Unia postanowiła jednak wyjść przed szereg ogłaszając ofertę rabatową już we wrześniu.

W ramach oferty znajdziemy bardzo ciekawe maszyny – często wciąż nowe, a więc z powodzeniem mogą one zostać zakupione przy wykorzystaniu chociażby programu Modernizacji Gospodarstw Rolnych.

Atrakcyjna oferta

Przeglądając specjalną ofertę Unii natrafiliśmy na kilka intrygujących ofert. Oto niektóre z nich:

- Pług obracalny zawieszany Unia Ibis XXL 3+1. Maszyna wyprodukowana w 2018 r. sprzedawana jako fabrycznie nowa. W ramach wyposażenia pług posiada m.in. korpus płużny Long ze zgarniaczem, krój tarczowy fi 480 mm z zabezpieczeniem śrubowym oraz koło podporowe boczne z ogumieniem 10.0/80-12 z amortyzatorem. Producent posiada 3 takie pługi i są one oferowane do sprzedaży za niespełna 39 tys. zł brutto.

Pług obracalny zawieszany Unia Ibis XXL 3+1 fot. mat. prasowe

- Agregat do uprawy uproszczonej Kos Premium 4. Po raz kolejny mamy do czynienia z maszyną fabrycznie nową, wyprodukowaną w 2017 r. Agregat składa się z sekcji uprawowej, którą stanowią dwa rzędy zębów CX w rozstawie 370 mm, bronę zagarniającą typu B oraz wału packera o średnicy 500 mm. Maszyna wyceniona jest na 49 tys. zł brutto i jest to ostatni egzemplarz w sprzedaży.

Agregat do uprawy uproszczonej Kos Premium 4 fot. mat. prasowe

- Agregat uprawowy półzawieszany Atlas II 3 P. Jest to maszyna potestowa, wyprodukowana w 2019 r. Atlas w ramach szerokości roboczej wynoszącej 3 m oferuje czterorzędową sekcję 30 zębów z głębokością pracy do 12 cm. Maszyna wyposażona jest ponadto w przedni wał strunowy o średnicy 400 mm oraz w podwójny wał croskill o tych samych wymiarach. Dzięki zamontowaniu podwozia z kołami o rozmiarze 360/65 R16 zapotrzebowanie mocy agregatu pomimo wagi wynoszącej 2,25 t oscyluje w graniach od 80 do 110 KM. Maszyna wyceniona jest na 46,4 tys. zł brutto.

Agregat uprawowy półzawieszany Atlas II 3 P fot. mat. prasowe

- Wał doprawiający Unia Teris LH Cambridge 5,3 – maszyna fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2018 r. Elementem roboczym są pierścienie Cambridge o średnicy 530 mm. Wał składany hydraulicznie z dodatkową blokadą transportową. Jest to jedyny egzemplarz tej maszyny w ofercie wyprzedażowej, a jego cena została ustalona na 29 tys. zł brutto.

Wał doprawiający Unia Teris LH Cambridge 5,3 fot. mat. prasowe

- Pług obracalny Ibis Vario 5 – w czeluściach magazynu Unii natrafimy także na maszynę wyprodukowaną w 2007 r., która jest oferowana jako fabrycznie nowa. Ze względu na wiek, pług ten wystawiony jest na sprzedaż w cenie 36,7 tys. zł brutto.

Pług obracalny Ibis Vario 5 fot. mat. prasowe

To tylko nieliczne z oferowanych maszyn. Z całością oferty można się zapoznać na stronie internetowej Unii. Warto się jednak pospieszyć, gdyż liczba produktów objętych wyprzedażą jest mocno ograniczona.