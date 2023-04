Zobacz galerię

Gdzie najlepiej zaprezentować nowości maszynowe? Zdecydowanie podczas pokazów polowych. Wie o tym także Unia, organizując serię wiosennych pokazów, gdzie w rolach głównych występują liczne nowości.

Postanowiliśmy wziąć udział w jednym z pokazów, aby móc zobaczyć, co nowego do swojej oferty wprowadza krajowa Unia. Wśród nowości pojawiły się m.in. brona talerzowa Ares XM, rozsiewacz zaczepiany RCW, opryskiwacz Egret, czy zmodernizowany Poznaniak.

Unia z pokazami polowymi

Trzeciego kwietnia br. odbyły się pokazy polowe w okolicy Skaryszewa, woj. mazowieckie, gdzie zaprezentowane zostały liczne nowości w ofercie Unii. Dzięki temu rolnicy mogli przyjrzeć się z bliska jak maszyny radzą sobie podczas testów polowych.

Choć pogoda zdecydowanie nie sprzyjała – było zimno i wietrznie, to mimo to frekwencja zwiedzających była naprawdę wysoka – łącznie przez teren pokazów przewinęło się kilkadziesiąt osób.

Firma zadbała także o obecność swoich specjalistów produktowych, którzy nie tylko początkowo opowiedzieli nieco o każdej z maszyn, ale także dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z rolnikami.

Oprócz tego, w sposób stacjonarny zostały zaprezentowane dwie dobrze znane maszyny w nieco zmodernizowanych wersjach. Mowa o agregacie uprawowo-siewnym z popularnym Poznaniakiem oraz o rozsiewaczu MX 1000.

Nie tylko maszyny towarzyszące

Jako, że maszyny wymagają współpracy z ciągnikami, to dzięki kooperacji z lokalnym dealerem marki New Holland, dostarczonych zostało kilka ciekawych traktorów, które cieszyły się nie mniejszym zainteresowaniem, niż same maszyny Unii.

Najbardziej oblegany przez zwiedzających był New Holland T7.290 HD współpracujący z 5-metrową broną talerzową Ares XM, a oprócz niego pojawiły się także takie modele jak chociażby T7.210, T7.165S, czy nieco mniejszy T5.100.

Wysoka frekwencja pokazuje jasno, iż rolnicy spragnieni są pokazów polowych i chętnie biorą w nich udział. Wśród rolników dało się słyszeć głosy, iż przy tak wysokich cenach maszyn, jak ma to miejsce obecnie, nie wyobrażają sobie oni kupić maszyny, której uprzednio nie mogliby sprawdzić w polu. A pokazy polowe właśnie taką możliwość dają.