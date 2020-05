Unia: większe zatrudnienie receptą na nieterminową dostawę maszyn

Polski producent maszyn rolniczych: Unia, w związku z koronawirusem odnotowuje problemy z terminową dostawą maszyn. Strategią, która ma pomóc rozwiązać ten kłopot jest zwiększenie zatrudnienia.

Unia Group realizuje produkcję w 4 fabrykach: w Grudziądzu, Brzegu, Słupsku oraz w Kątach Wrocławskich. W produkcję i dystrybucję zaangażowanych jest łącznie 1100 pracowników.

Produkcja w toku

Obecnie we wszystkich fabrykach Unii produkcja jest kontynuowana. Realizacja produkcji jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu rygorystycznych wymogów sanitarnych na terenie wszystkich 4 zakładów produkcyjnych.

(nie)terminowe dostawy

Z oświadczenia opublikowanego przez polskiego producenta maszyn rolniczych dowiadujemy się, że od pewnego czasu firma boryka się z problemem terminowości dostaw maszyn, które zostały zamówione.

Powodów takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w fakcie, że część komponentów do maszyn Unii pochodzi od zagranicznych dostawców. Chociażby we Włoszech produkcja w wielu przypadkach została ograniczona, lub całkowicie zatrzymana. Podobnie jest z dostawcami stali.

Ponadto dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że codziennie do pracy nie stawia się pełna załoga – najczęściej ze względów rodzinnych, co dodatkowo obniża możliwości produkcyjne zakładów. Dlatego też Unia wbrew tendencjom rynkowym zdecydowała się na zatrudnienie dodatkowych osób do pracy w fabrykach, co powinno pomóc w wyeliminowaniu opóźnień w dostawach maszyn.