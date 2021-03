Unia z szeroką ofertą silosów

W sierpniu 2019 r. Unia nabyła fabrykę silosów i suszarń w Kątach Wrocławskich, która dotychczas produkowała pod marką Araj. Dziś oferta firmy jest bardzo szeroka i zaspokoi gusta nawet wymagających klientów.

Spośród czterech fabryk Unii, ta znajdująca się w Kątach Wrocławskich jest jedyną, w której nie jest produkowany sprzęt do prac polowych, a systemy pozwalające przechowywać zebrane ziarno.

Blacha falista lub płaska

Unia produkuje silosy przemysłowe z blachy płaskiej lub falistej, zależnie od preferencji klienta. W pierwszym przypadku blacha musi być grubsza, bo przenosi obciążenia pionowe i poziome. Natomiast w drugim obciążenia pionowe redukowane są przez dodatkowe wzmocnienia konstrukcji ścian.

Ponadto dzięki zastosowaniu walcowania, które wzmacnia i uodparnia blachę na wgniecenia, może być znacznie cieńsza niż w silosach z blachy płaskiej. Z tego tytułu nabywca dostrzeże różnicę w portfelu - silos z blachy falistej jest zdaniem producenta o blisko 25 proc. tańszy.

Jak podkreśla producent, silos z blachy falistej jest tańszy nawet o 25 proc. względem silosu z blachy płaskiej fot. mat. prasowe

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest odbijanie przez walcowaną blachę sporej części promieni słonecznych, co zmniejsza jej nagrzewanie się i w efekcie wydłuża „kondycję” przechowywanego ziarna.

Silosy Farma i Farma Premium

W ofercie Unii dostępne są silosy płaskodenne Farma o pojemnościach: 51 / 80 / 94 / 146 / 198 / 250 t (dla suchej pszenicy o gęstości 780 kg/m3). Istnieje również możliwość łączenia silosów w zestawy po kilka obok siebie: Farma 200, Farma 400, Farma 800, Farma 1000.

Do częstego zasypu i opróżniania ziarna marka Unia proponuje silosy lejowe Farma Premium. Mogą one pełnić rolę magazynów operacyjnych, bo można je łatwo opróżniać poprzez wysyp grawitacyjny. Z drugiej strony, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać je do długoterminowego magazynowania ziarna.

Jak podkreśla producent, silos lejowy łatwo utrzymać w czystości, bo po grawitacyjnym wyładunku przez lej zsypowy, nie pozostaje w nim ziarno a nawet kurz i pył. Są one oferowane w pojemnościach od 35 do 182 t.

Silosy Farma i Farma Premium można napełniać ziarnem na kilka sposobów przenośnikami: ślimakowym, pneumatycznym lub kubełkowym. Ważnym elementem wyposażenia silosów jest głowica wyciągowa Turbowent. Dzięki niej, składowane ziarno jest zabezpieczone przed gromadzeniem się wilgoci pod dachem silosu.

Firma oferuje odpłatny montaż silosów, jak również umożliwia przeprowadzenie samodzielnego montażu zgodnie z dostarczoną instrukcją.