Unimogi przez ponad 75 lat produkcji wyewoluowały z pojazdów rolniczych na ciężarówki do zadań leśnych czy też komunalnych, fot. Cornell Frühauf / Pixabay

Lubicie zwiedzać muzea, które choć trochę są związane z mechanizacją rolnictwa? My też lubimy. Zatem jeśli w przyszłym roku będziecie krążyć po zachodnich Niemczech warto wpaść do Unimog-Museum Gaggenau, które już za chwilę otwiera się na nowo po solidnym remoncie.

Placówka po rozbudowie i zmianach ma być dwa razy większa, a co najważniejsze będzie też dwa razy więcej do zobaczenia i dwa razy więcej do przeżycia.

Muzeum znajduje się na terenach dawnej fabryki koncernu Daimler Benz w Gaggenau, niecałe 100 km od siedziby spółki w Stuttgarcie, niedaleko granicy z Francją. W 1951 r. rozpoczęto w tym miejscu produkcję Unimoga, ale wcześniej w Gaggenau wytwarzano pojazdy użytkowe z charakterystyczną gwiazdą na masce.

Historia fabryki w Gaggenau

W 1907 r. dwie firmy z Badenii porozumiały się w sprawie produkcji samochodów użytkowych. W Gaggenau istniała już fabryka firmy Süddeutsche Automobilfabrik (SAG), ale przedsiębiorstwo to potrzebowało natychmiastowego zastrzyku pieniędzy od inwestora by dalej działać i utrzymać produkcję. Z pomocą przyszli pionierzy motoryzacji z Benz & Cie. z Mannheim, którzy szukali miejsca na rozbudowę mocy produkcyjnych.