Unimog w rolnictwie znany jest już od 75 lat

- Unimogi znane są w rolnictwie od 75 lat - powiedział nam specjalista od tych wozów w Mercedes Benz Trucks Polska, Tomasz Majszczyk. Niestety nie widać tego na polach, gdzie Mercedesy są wciąż rzadkim gościem w pracy.

Firma Mercedes poprzez markę Unimog jest obecna w rolnictwie od 75 lat i jako taki powstał właśnie do zastosowań w polu i naokoło niego.

- Zaraz po wojnie miała to być odpowiedź na typowe ciągniki rolnicze, czyli kabina dla dwóch osób plus mała paka. Od lat 50., kiedy Mercedes przejął Unimoga, pojazd zaczął się intensywnie rozwijać, ale cały czas jest użytkowny także w rolnictwie jako samochód wielofunkcyjny. Producent dodaje ciągle nowe funkcje. Zarówno w rolnictwie jak i komunalce. To pojazd wysoce uniwersalny, każdy może go sobie skonfigurować według własnych potrzeb – powiedział nam Tomasz Majszczyk, kierownik do spraw kluczowych klientów sekcji Unimog w Mercedes Benz Trucks Polska.

Samochód, który mieliśmy okazję obejrzeć na targach Agrotech 2022 został sprowadzony do Polski bezpośrednio z fabryki i był to topowy model U 530 wykonany w specyfikacji rolniczej z przednim i tylnym TUZ-em oraz WOM-em, wyposazony w Isobus i opony agro.

Więcej o marce i samym Unimogu możecie usłyszeć w naszej relacji ze stoiska Mercedes Benz Trucks Polska na targach Agrotech 2022.

Historia marki Unimog zaczyna się pod koniec lat 40. Od początku te dość oryginalne pojazdy projektowano jako swoisty nośnik narzędzi dla rolnictwa. Zresztą nazwa to akronim od wyrażenia Universal-Motor-Gerät - co można przetłumaczyć jako uniwersalny nośnik z silnikiem.

Warto też zaznaczyć, że Unimog to nie jedyne spotkanie Mercedesa z pojazdami rolniczymi. W latach 1972 - 1991 niemiecki koncern produkował ciągnik systemowy, jakby następcę starych nośników narzędzi, o nazwie MB Trac. Zaś silniki koncernu Daimler nadal napędzają maszyny rolnicze - wystarczy wspomnieć kombajny firmy Claas korzystające z jednostek serii OM.