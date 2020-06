Uniwersalna talerzówka Belotserkovmaz za 24 500 zł

Midex-Tyres Group z Brzeźna jest przedstawicielem handlowym m.in. firmy Belotserkovmaz z siedzibą w ukraińskim mieście Biała Cerkiew. Produkuje ona wiele maszyn, a wśród nich krótką bronę talerzową AGLDP-3,0-20.

Masywna maszyna o szerokości roboczej 3,1 m zbudowana jest wg klasycznego schematu, a więc dwa rzędy talerzy z amortyzatorami gumowymi oraz wał tylny – do wyboru rurowy, płaskownikowy lub daszkowy. Posiada ona jednak konkretne zalety, czyli 18 talerzy o dużej średnicy 660 mm na piastach bezobsługowych FKL w standardzie oraz znaczną wagę, która w zależności od zamontowanego wału wacha się od 1450 do 1650 kg. Standard to również ekrany boczne. Zapotrzebowanie mocy to wg producenta od 150 KM wzwyż.

Talerzówka AGLDP-3,0 dostępna jest również w wersji zaczepianej o takiej samej szerokości, ale tylko z wałem rurowym lub daszkowym,. Jej waga wtedy to 2000 lub 2200 kg.

– Atutem tej brony talerzowej jest jej uniwersalność wynikająca z solidnej konstrukcji i wagi. Sprawdzi się ona bowiem także w głębokiej uprawie przy dużej ilości resztek pożniwnych, a więc przykładowo po kukurydzy oraz przy wysokich poplonach. I co ważne, w większości przypadków poradzi sobie ze wspomnianą uprawą za jednym przejazdem – mówi Marek Krysa, pełnomocnik ds. handlu i serwisu Midex-Tyres Group Sp. z o.o.

– Zgłaszają się do nas klienci, którzy pracują tymi agregatami bezproblemowo 10-12 lat i wyrażają chęć zakupu kolejnych, również w innych, szerszych typach – dodaje.

Cena ukraińskiej talerzówki Belotserkovmaz AGLDP-3,0-20 to około 24 500 zł netto w specyfikacji z wałem rurowym. Dopłata do wersji zaczepianej z kolei to kwota na poziomie 6 500 zł netto.