Tornado jest jednym z najlepiej sprzedających się rozrzutników obornika firmy Joskin. W nowej generacji producent wprowadził kilka ulepszeń oraz unowocześnił konstrukcję.

Od momentu powstania pod koniec lat 90. rozrzutnik obornika Tornado stale ewoluował, a podstawy konstrukcyjne, którym zawdzięcza swoją renomę, były ulepszane. Przykładem jest wąska obniżona skrzynia, która w połączeniu z kołami o dużej średnicy (maks. 2060 mm) zapewnia łatwość jazdy i pozwala zmniejszyć nacisk na podłoże, z którym jest większy kontakt i to niezależnie od terenu.

Zoptymalizowane nadwozie

W porównaniu z poprzednikiem, skrzynia ładunkowa w nowym rozrzutniku Tornado jest obecnie szersza z tyłu i ma gładsze powierzchnie, aby łatwiej można było ją opróżnić i czyścić. Tylną część skrzyni rozszerzono, aby zwiększyć równomierność rozrzutu. Natomiast przewody hydrauliczne są teraz zintegrowane z listwą krawędziową skrzyni i zabezpieczone przed kontaktem z ładunkiem. Zmieniono również konstrukcję błotnika, dodając osłonę nachyloną pod kątem 45°, co zapobiega gromadzeniu się materiału na maszynie.

Uniwersalny rozrzutnik z wąską skrzynią Tornado Joskin nowej generacji. fot. mat. prasowe

Przemyślana konstrukcja

W modelu Tornado zarówno skrzynia ładunkowa, jak i inne elementy, takie jak dyszel lub rama adaptera, są wykonane ze stali HLE. Stal ta charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością, dzięki czemu nie trzeba dodawać bocznych wzmocnień skrzyni, co sprawia, że maszyna ma znacznie mniejszą masę własną. Adapter został natomiast tak zaprojektowany, aby zminimalizować wibracje maszyny.

Ścianka przednia

Przednia część skrzyni jest perforowana, by jej wnętrze było lepiej widoczne z kabiny ciągnika, a przedni spoiler zapobiega spadaniu materiału na dyszel w razie załadunku z pryzmy.

Przenośnik podłogowy

Przenośnik podłogowy wykonany jest z rur stalowych i dwóch łańcuchów ogniwowych o średnicy 16 mm, których naciąg można regulować za pomocą 2 łatwo dostępnych mechanicznych napinaczy bocznych. Taśma przesuwa się po płycie ze stali HLE (4 mm), przyspawanej do skrzyni, i przenosi obornik w stronę ramy adaptera, który jest szerszy od skrzyni, dzięki czemu możliwe jest rozluźnienie struktury ładunku, zanim zostanie rozrzucony przez wałki. Kierunek pracy przenośnika można zmieniać, z ciągnika za pomocą hydraulicznego dwukierunkowego rozdzielacza.

W modelu Tornado zarówno skrzynia ładunkowa, jak i inne elementy, takie jak dyszel lub rama adaptera, są wykonane ze stali HLE. fot. mat. prasowe

Układ jezdny

W Tornado oś można łatwo przestawić, co pozwala na optymalne wyważenie, z odpowiednim naciskiem na oczko pociągowe, niezależnie od konfiguracji opon. Natomiast modele dwuosiowe są standardowo wyposażone w oś nadążną i zawieszenie hydrauliczne typu „Hydro-Tandem”, które zapewnia łatwość jazdy i optymalną stabilność.

Wyposażenie standardowe

Rozrzutnik Tornado jest standardowo wyposażony w uproszczone hydrauliczne zawieszenie dyszla z obiegiem zamkniętym oraz hamulce pneumatyczne zapewniające duży komfort jazdy. Wyposażenie standardowe obejmuje również ocynkowaną drabinkę, podporę hydrauliczną, wał szerokokątny i wsuwane światła sygnalizacyjne „full LED”.

Wałki rozrzucające modelu Tornado mają 101 cm, co zapewnia dobre rozdrobnienie materiału i precyzyjny rozrzut. fot. mat. prasowe

Adapter w przyczepie Joskin

Model Tornado, z pojedynczą lub podwójną osią, jest dostępny z adapterem pionowym lub poziomym ze stołem rozrzucającym. W zależności od modelu może on przewozić ładunki o objętości od 8,6 m³, w przypadku najmniejszego modelu, do 22,4 m³ w przypadku największego. Powyższe atuty występują w obydwu modelach Tornado, ale każdy z nich ma również cechy właściwe sobie.

Adapter pionowy

Model z pionowym adapterem, mniej kosztowny i wymagający niewielkiej konserwacji, jest najczęściej spotykany na rynku. Przeznaczony jest do rozrzucania obornika cięższego i ze słomą na szerokość 7-16 m, w zależności od rozrzucanego materiału. Jego budowa pozwala osiągnąć bardzo dużą wydajność nawożenia. Aby ją uzyskać, obydwa pionowe wałki, lekko nachylone do przodu, obracają się z prędkością 423 obr./min i rozrzucają nawóz dzięki przykręcanym zębom ze stali HB400 (80 x 12 mm). U ich podstawy znajdują się dwie samochowające łopatki (o średnicy 1060 mm), które popychają materiał i działają jak bijaki rozdrabniające. W przypadku wystąpienia kamieni cofają się, aby zamortyzować wstrząsy i tym samym chronić cały układ napędowy wałków (wał kardana, przekładnie itd.).

Dozowanie na hektar jest łatwe z uwagi na połączenie prędkości jazdy ciągnika i prędkości przenośnika. Wałki rozrzucające modelu Tornado należą do najszerszych na rynku (1010 mm), co zapewnia dobre rozdrobnienie materiału i precyzyjny rozrzut. Są one na tyle wysokie, że ułatwiają rozrzucenie materiału załadowanego ze stertą. Ocynkowany przecinak do sznurka służy do cięcia dłuższych włókien, które mogłyby owijać się na wałkach.

Rozrzutnik Tornado z pionowym adapterem jest dostępny ze skrzyniami w 3 wysokościach: 1,1 m (T11), 1,3 m (T13) i 1,6 m (T16). Został on tak zaprojektowany, aby wysokość załadunku jak najmniej ograniczała rolników.

Adapter poziomy

Konstrukcja rozrzutników Horizon opiera się na tych samych zasadach, co ich pionowej wersji, z tym że mają one adapter z poziomymi wałkami i stołem rozrzucającym. Adapter został zaprojektowany do rozdrabniania i rozrzucania lekkich materiałów (kompost, wapno, pomiot ptasi itp.) na dużych szerokościach (12 - 22 m), a także do mniejszych dawek (minimum 5 m3/ha).

Ładunek po spulchnieniu przez poziome wałki (średnicy 600 mm) i ich odwracalne, przykręcane zęby ze stali S700MC (240 x 50 mm), jest rzucany na zamkniętą osłonę adaptera, aby ostatecznie spaść na dwa talerze rozrzucające (średnicy 1040 mm).

Aby zapobiec gromadzeniu się materiału na ściankach osłony, są one pokryte membraną EPDM. Każdy talerz rozrzucający jest wyposażony w 6 regulowanych łopatek, które pobierają dokładnie rozdrobniony materiał i rozrzucają go równomiernie po polu. Połączone działanie stołu adaptera i poziomych wałków gwarantuje doskonałe rozprowadzanie nawozu, nawet niewielkiej dawki.

Skrzynka sterująca Ferti-Control 4000 i ocynkowana zasuwa gilotynowa są standardem w rozrzutniku Horizon i ułatwiają one dozowanie nawozu. Podobnie jak w modelu pionowym, wałki rozrzucające w Tornado Horizon są na tyle wysokie, że ułatwiają rozrzucenie materiału załadowanego ze górką.

Poziome wałki adaptera napędzane są przez wał kardana z zabezpieczeniem krzywkowym. W przypadku awarii cały system natychmiast się zatrzymuje, co pozwala uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Czujniki pozwalają również na wstrzymanie systemu w przypadku różnicy prędkości pomiędzy talerzami i wałkami rozrzucającymi. Aby szybko poinformować kierowcę ciągnika o wszelkich nieprawidłowościach, automatycznie włącza się alarm dźwiękowy z przodu maszyny.

Rozrzutnik Tornado Horizon jest dostępny ze skrzynią o wysokości 1,3 m (T13) i 1,6 m (T16).