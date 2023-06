Maszyny tureckiej marki Barlas na naszym rynku są od niedawna, a siewnik Barlas 3000 to najchętniej kupowana maszyna, fot. Artur Tłustochowicz

Barlas to nowa marka sprzętu rolniczego w naszym kraju pochodząca z Turcji. Wśród ich maszyn wystawianych na Opolagrze, znaleźć można było uniwersalny, dwutalerzowy siewnik rzędowy o szerokości siewu 3 m.

Turecki producent maszyn rolniczych Yükay Tarım Makineleri został założony w 2009 roku i produkuje sprzęt pod markami Barlas oraz Güngör Agri. Specjalizuje się w siewnikach zbożowych, pneumatycznych siewnikach rzędowych, sadzarkach oraz rozsiewaczach nawozu.

Siewnik rzędowy Barlas 3000 z redlicami talerzowymi i wysiewem nawozu

Turecki siewnik rzędowy Barlas 3000 to tradycyjna i solidna konstrukcja, ale dzięki zastosowaniu dwutalerzowych redlic oraz dzielonego zbiornika maszyna jest uniwersalna. Nadaje się bowiem również do systemów uprawy uproszczonej i może równocześnie wysiewać nawóz.

Barlas 3000 jest przedstawicielem całej gamy siewników, które mogą wysiewać nasiona w 15, 17, 19, 21, 23, 27 lub 31 rzędach w odległości między nimi wynoszącej 13 cm. Egzemplarz wystawiony w Kamieniu Śląskim wyposażony był w 23 dwutalerzowe redlice z kółkami dociskającymi, co daje szerokość siewu 3 m – bez 1 cm.

Pojemności jego skrzyni wynosi 850 l, ale dzięki możliwości jej dzielenia turecką maszyną można wysiewać równocześnie nawóz – w tej konfiguracji pojemność przeznaczona na ziarno to 460 l i 390 l na nawóz. Waga siewnika to 1250 kg, a wymagana moc ciągnika to 80 – 90 KM.

Masywna budowa i ciekawa cena

Siewnik rzędowy wyróżnia się masywną budową, gdyż jak mówił Kamil Smykla z Barlas Polska do tej pory tureckie maszyny poza rodzimym rynkiem, wysyłane były tylko do Rosji. Co ciekawe Polska jest dopiero drugim rynkiem eksportowym tego producenta.

Cena siewnika Barlas 3000 to 38 tys. zł z komputerem sterującym i w opisanej specyfikacji.

W Polsce dystrybutorem tureckich maszyn jest polski oddział Barlas z Ząbkowic Śląskich.

Maszyny Barlas sprzedajemy od września ubiegłego roku. Akurat prezentowany siewnik rzędowy jest najpopularniejszy, sprzedaliśmy go kilkanaście sztuk – poinformował nas na zakończenie Kamil Smykla.

Kamil Smykla dodał jeszcze, że siewniki Barlas 3000 dostępne są od ręki.