W maju odwiedziliśmy gospodarstwo Farm Service, gdzie mogliśmy przyjrzeć się, jak wygląda siew kukurydzy ze zmiennym dawkowaniem nawozu, nasion i automatycznym zarządzaniem sekcjami roboczymi. Ale to nie wszystko, bo tu precyzyjne rowiązania są stosowane na wszystkich etapach produkcji.

Gospodarstwo Farm Service należące do Michała Konata ma siedzibę w Paczkowie w woj. opolskim. Oprócz prowadzenia własnych upraw, świadczy również usługi rolnicze, w tym prowadzone kompleksowo w ramach systemów rolnictwa precyzyjnego.

- Dzisiaj nie jest istotna marka, którą siejemy, nie są istotne "gps-y", które posiadamy, tylko tak na prawdę zgranie, skorelowanie wszystkiego w jedno, kompleksowe rozwiązanie. My dzisiaj siejąc kukurydzę w swoim gospodarstwie i u naszych klientów, stosujemy pełną integrację związaną z: prowadzeniem równoległym, wymianą danych pomiędzy operatorem, ciągnikiem i siewnikiem online oraz pełną dokumentację - zauważa Michał Konat

Najnowsze technologie - nie tylko dla dużych farm

wchodząc na pole jest wstanie wdrożyć rozwiązania teoretycznie przeznaczone dla gospodarstw wielkoobszarowych dla rolników, którzy uprawiają kila-, kilkanaście hektarów kukurydzy lub innych upraw wysiewanych za pomocą siewników precyzyjnych (np. słonecznik, burak cukrowy, soja).

Nawet na takich powierzchniach - jak przekonuje Michał Konat - nie jest problemem zastosowanie pełnego zakresu usług, które wiąże się m.in. z wykorzystaniem zmiennego nawożenia fosforowo-potasowego, azotowego, zmiennego wysiewu nasion w zależności od jakości gleby.

- Jak to organizujemy? Uzyskujemy informacje od rolnika, czy posiada próby glebowe. Jeśli tak, to jesteśmy w stanie uwzględnić je przy precyzyjnym nawożeniu NPK. Czy ewentualnie ma przeskanowane grunty. Jeśli nie, jesteśmy w stanie w tym pomóc posiłkując się zaprzyjaźnioną firmą. Próby glebowe i skany w dłuższej perspektywie przynosi realną wiedzę i oszczędności na przyszłość. Do tego stosujemy zdjęcia VDVI - mówi Konat.

Ciągnik przyjeżdża na pole, robi objazd i w ten sposób wyznacza granice. Następnie tworzona jest mapa pola i strategie: nawożenia i obsady roślin (siewu).

- Taki proces, który można go przeprowadzić nawet przy biurku, zajmuje ok. 2-3 min. z przygotowaniem strategii i map. Czas przygotowania nie zależy tutaj od wielkości działki - przekonuje gospodarz.

- Po uzyskaniu takich map, wysyłamy je online za pomocą JDLink lub AGCO Task Doc Pro do ciągnika, który ma wykonać zabieg. Może to być nawożenie, siew lub oprysk - mówi innowacyjny farmer.

Operator otrzymuje więc wszystkie informacje online. Zatwierdza przesłane zadanie, a dalej wszystko właściwie odbywa się automatycznie.

Kompleksowe podejście i integracja rozwiązań

Jak podkreśla Michał Konat, najważniejsze dla korzystania z nowoczesnych technologii, a tym samym minimalizowania kosztów produkcji, jest kompleksowe podejście i możliwość pozyskiwania informacji z zintegrowanych, poszczególnych systemów i łatwe zarządzanie tym wszystkim.

- Wszyscy kupujemy nowe siewniki różnych marek, ale żaden z dostawców nie zastanawia się nad tym jak do rolnika podejść, żeby miał jedno rozwiązanie: jeden terminal i system, aby móc łatwo zweryfikować swoją pracę. Dzisiaj jeśli budujemy strategię w swoim gospodarstwie uwzględniając rolnictwo precyzyjne, najważniejszą kwestią jest wymiana danych. Najważniejsze jest więc posiadanie jednorodnego systemu, który umożliwia bezproblemową wymianę danych - zauważa Konat.

Nie oznacza to jednak, że wszystko musi być jednej marki, czego przykładem jest właśnie integracja maszyn Michała Konata. Pracują tutaj m.in. maszyny: AGCO (n. ciągnik Massey Ferguson 8S), Claas, John Deere, Amazone, Hardi i wykorzystywane są systemy zarządzania i przesyłania danych jak: 365 Farmnet, czy JD Operations Centre.

A jakie są koszty usług i ile można na tym wszystkim zaoszczędzić? O tym, na przykładzie usługi siewu kukurydzy dowiecie się z poniższego, obszernego materiału filmowego.