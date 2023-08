W tym roku w Bednarach, tradycyjnie oprócz maszyn zielonkawych, Pöttinger zaprezentuje sprzęt do uprawy. Będzie to m.in. pług Servo 400 oraz kombinacje uprawowo-siewne, w tym kultywator Terria i siewnik Tegosem.

Na żółto-czerwonym stosiku austriackiej marki znajdzie się pełna gama maszyn: od orki do siewu. Nie zabraknie połączenia nowych rozwiązań z maszynami już znanymi przez rolników.

Masywny pług obrotowy

Jak przyznaje Pöttinger, żadna maszyna , oprócz pługa, nie ma tak szerokiego zakresu zastosowania oraz wymagań ze strony rolników.

Dlatego tym razem zwolennicy orki, na stoisku producenta, będą mogli zapoznać się z nową generacją 4- i 6-skibowych zawieszanych pługów. Servo 400 mają być proste w obsłudze i wytrzymałe. Przy tych maszynach warto również zwrócić uwagę na masywny mechanizm obrotowy oraz przejrzysty system regulacji jaki producent wprowadził do tych maszyn.

Servo 400 również są wyposażone w system Traction Control, który zapewnia przenoszenie ciężaru z maszyny na ciągnik, zwiększając trakcję, redukując poślizg i zagęszczenie gleby.

Aby zapewnić szeroki zakres zastosowania pług w zależności od wyposażenia może współpracować z ciągnikami mocy od 140 do 360 KM. Do pługów Pöttinger zaprojektował kozioł zawieszenia, którego geometria pomaga w podnoszeniu pługa, a różne opcje regulacji dają lepsze dopasowanie do ciągnika.

Zwarty i zwrotny siewnik Aerosem

Siewnik, a właściwie kombinacja uprawowo-siewna, którą chce zaprezentować odwiedzającym Pöttinger, to połączenie nowego, 5-metrowego, ciąganego siewnika Aerosem z brona aktywną. Zestaw ma chronić glebę i dokładnie odkładać nasiona - w tym zestawie warto zapoznać się z precyzyjnym z systemem redlic.

W maszynach Pöttinger montowane są podwójne redlice talerzowe Dual Disc, zaprojektowane do ciężkich warunków. Ramiona redlic mają sprawdzać się z dużą ilością resztek roślinnych, a dokładne cięcie ma być zapewnione również przy dużej prędkości jazdy.

Optymalne przygotowanie gleby do siewu przy pomocy brony wirnikowej i ugniecenie wtórne przed duże koła packera w maszynach Poettinger. fot. mat. prasowe

W Aerosem zastosowano nową koncepcję zbiornika. Jego konstrukcja o pojemności 2800 l umocowana jest wzdłużnie i jest podzielony w kierunku jazdy w stosunku 50:50 tak, że nasiona i nawóz lub same nasiona mogą być wysiewane niezależnie od siebie. Dużo uwagi podczas prac konstruktorskich poświęcono na zapewnienie łatwego dostępu do zbiornika.

Skrócona, niska konstrukcja zbiornika i zastosowanie packera jako podwozia, daje maszynie dużą swobodę ruchu i zwrotność na uwrociu.

Kultywator Terria z siewnikiem Tegosem

Aby zapewnić jeszcze bardziej wszechstronne i efektywne wykorzystanie tych maszyny, Poettinger połączył je ze swoim sprawdzonym siewnikiem do wysiewu nasion i mikrogranulatów Tegosem. Stwarza to możliwość połączenia w jednym przejeździe roboczym dwóch zabiegów: uprawy gleby z siewem międzyplonów lub nawożeniem.

