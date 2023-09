Firma Horsch to marka, która cieszy się dużym uznaniem wśród polskich rolników. Firma cały czas się rozwija i prezentuje nowe rozwiązania mające ułatwić pracę swoim klientom. Pod koniec sierpnia byliśmy u niemieckiego producenta sprawdzić jakie niespodzianki przygotował na Agritechnikę i sezon 2024.

Jak zawsze przed targami Agritechnica firma Horsch zaprezentowała to co ma najlepszego. Z jednej strony to nowe rozwiązania w już istniejących maszynach będących w ofercie firmy. Z drugiej zaskoczenie czyli sprzęt, dzięki któremu bawarski producent maszyn chce zdobyć nowe segmenty rynku maszyn.

Tym razem firma otworzyła swe progi dla dziennikarzy w zakładzie w Landau, gdzie znajduje się fabryka opryskiwaczy Leeb. Pokazy pracy w polu nie udały się, bowiem w dniu prezentacji od rana padał deszcz. Każdą maszynę opiszemy dokładniej już wkrótce, tymczasem zobaczcie pokrótce czego można się spodziewać ze strony Horscha w najbliższym czasie.

Nawożenie według Horscha

Horsch z impetem wkracza na rynek rozsiewaczy, ale nie tych popularnych tarczowych, tylko pneumatycznych, które oferują niezwykłą precyzję siewu nawet w trudnych warunkach, czyli przy większych podmuchach wiatru.

Oczywiście rozsiewacze pneumatyczne radzą sobie dobrze także z precyzyjną pracą także na dużych szerokościach roboczych. Precyzją może się pochwalić najnowszy produkt Horsch czyli rozsiewacz Horsch Leeb Xeric 14 FS, który ma zbiornik o pojemności 14 m3 i może być wyposażony w belkę o szerokości do 48 m.

Rozsiewacz pneumatyczny Horsch Leeb Xeric 14 FS Fot: M.Wołosowicz

Uprawa według Horscha

Jeśli chodzi o nowe maszyny do uprawy to nowością jest kultywator Fortis 9 AS, czyli czterobelkowy kultywator przyczepiany o szerokości 9 m.

Jest on przeznaczony do ciągników o mocy do 750 KM. Jego łapy mogą spulchniać glebę do 30 cm, standardowo można na nich zamontować każdy rodzaj nakładki znany z wcześniejszych kultywatorów firmy Horsch.

Kultywator Horsch Fortis 9 AS Fot: M.Wołosowicz

Coraz większą popularnością wśród rolników cieszy się płytka uprawa. W ofercie pojawił się więc kultywator do takiej pracy o nazwie Horsch Crusier 9 XL, który ma uzupełnić lukę pomiędzy maszynami 7 a 10 metrowymi.

Maszyna potrafi uprawiać już od 2 cm głębokości co czyni ją sprzętem idealnym do niszczenia chwastów.

Kultywator Horsch Crusier 9 XL Fot: M.Wołosowicz

Drugą z nowości była brona talerzowa Joker 12 RT o szerokości 12 m. Tu premierą jest system składania do przodu oraz kroje nożowe, dodatkowo rozdrabniające materiał roślinny podczas pracy.

Brona talerzowa Horsch Joker 12 RT M.Wołosowicz

Ochrona chemiczna - ulubiona specjalizacja Horscha

Podczas prezentacji przeprowadzonej w fabryce w Landau nie mogło zabraknąć opryskiwacza. Był nim najnowszy produkt firmy Horsch Leeb VT.

Jest to model bardziej kompaktowy w porównaniu do innych maszyn samobieżnych, ale posiadający szereg rozwiązań stosowanych w większych maszynach.

Opryskiwacz samobieżny Horsch Leeb VT. Fot: M.Wołosowicz

Ochrona mechaniczna

Mogliśmy obejrzeć także nową półzawieszaną bronę chwastownik Cura 18 ST o szerokości 18 m. Jej cel to niszczenie chwastów w uprawach przy pomocy dziesiątek sprężystych zębów, które mają za zadanie wyrwać je z gleby.

W maszynie zostało przeprojektowane sterowanie naciskiem zębów, który teraz jest jeszcze bardziej precyzyjny.

Brona chwastownik Horsch Cura 18 ST Fot: M.Wołosowicz

Dla upraw rzędowych pojawił się nowy model pielnika Transformer 6 VS, który może pielęgnować uprawy posiane w rzędach oddalonych od siebie co 25 cm.

Pielnik Horsch Transformer 6 VS Fot: M.Wołosowicz

Nowe siewniki Pronto i Versa

W tej koronnej dziedzinie Horsch wysoko postawił poprzeczkę konkurencji, mało tego ciągle ją podnosi. Tym razem także nie zabrakło nowych rozwiązań w siewnikach.

Dla mniejszych gospodarstw rozwiązaniem ma być Versa 3 KR, czyli siewnik mechaniczny nabudowany na bronie wirnikowej. Został w nim powiększony zbiornik na nasiona oraz dodana możliwość pochylenia go na ciągnik co zmniejsza zapotrzebowanie na udźwig podnośnika.

Agregat aktywny Horsch Versa 3 KR Fot: M.Wołosowicz

Dla tych którzy potrzebują wydajności przy pracy z agregatem aktywnym przeznaczony jest siewnik Versa 6 SW. Posiada on duży zbiornik o pojemności 5000 litrów. Ma szerokość pracy wynoszącą 6 m i radzi sobie nawet na najcięższych glebach.

Agregat aktywny Horsch Versa 6 SW

Siewnika Pronto nie trzeba raczej nikomu przedstawiać. Horsch zaprezentował w tym roku jego nową wersję, czyli Pronto 7 DC.

Ma ona nietypową szerokość roboczą wynoszącą 7,2 m - tak by dopasować się do ścieżek 36m. Maszyna ma podwójny zbiornik o pojemności 5000 litrów i może być wyposażona w dodatkowy siewnik MiniDrill o pojemności 400 litrów.

Siewnik Horsch Pronto 7 DC Fot: M.Wołosowicz

Siew bezpośredni

Wśród europejskich rolników pojawia się coraz większe zainteresowanie siewem bezpośrednim. Stąd nie mogło zabraknąć maszyn zaspokajających także tego rodzaju potrzeby klientów.

Horsch Avatar 6 SL to właściwie szyna siewna z redlicami jednotalerzowymi, przeznaczona do siewu bezpośredniego oraz w mulcz. Współpracuje ona ze zbiornikiem przednim Partner, który dozuje wysiewany materiał siewny. Urządzenie jest wyposażone w redlice jednotalerzowe, które zapewniają niezwykle precyzyjny wysiew nasion nawet w przypadku siewu w rosnące rośliny przedplonowe.

Siewnik Horsch Avatar 6 SL Fot: M.Wołosowicz

Nie zabrakło również siewników zębowych reprezentowanych przez model Sprinter. Mogliśmy zobaczyć jego dwie wersje.

Pierwszą zawieszaną, w postaci szyny siewnej współpracującej ze zbiornikiem przednim. Jest to maszyna o szerokości 6 m oraz drugiej przyczepianej o szerokości 12 m. W obu redlice są rozstawione co 25 cm i rozmieszczone w trzech rzędach. Obie maszyny doskonale sprawdzą się przy siewie w glebę z dużą ilością resztek pożniwnych.

Siewnik Horsch Sprinter 6 25 SL Fot: M.Wołosowicz

Do najciekawszych premier Horscha jeszcze wrócimy w bardziej szczegółowych artykułach.